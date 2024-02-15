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ВСУ атаковали Белгородскую область с применением РСЗО "Вампир"
ВСУ атаковали Белгородскую область с применением РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 15.02.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область с применением РСЗО "Вампир"
Российские средства ПВО уничтожили 14 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:03
2024-02-15T13:03
2024-02-15T14:35
белгородская область
украина
россия
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 14 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", — заявило ведомство.ВСУ атаковали торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека.Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пять человек погибли, в том числе один ребенок. Еще пострадали 18 мирных жителей, включая пятерых детей. Им оказывают необходимую помощь.Повреждения получили семь частных домовладений, пять автомобилей, магазин и территория одного из промышленных предприятий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде
"Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке.
2024-02-15T13:03
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ атаковали Белгородскую область с применением РСЗО "Вампир"
Минобороны: ПВО перехватила 14 снарядов над Белгородской областью