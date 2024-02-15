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ВСУ атаковали Белгородскую область с применением РСЗО "Вампир"

ВСУ атаковали Белгородскую область с применением РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 15.02.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область с применением РСЗО "Вампир"

Российские средства ПВО уничтожили 14 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:03

2024-02-15T13:03

2024-02-15T14:35

белгородская область

украина

россия

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

удар всу по тц в белгороде

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 14 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", — заявило ведомство.ВСУ атаковали торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека.Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пять человек погибли, в том числе один ребенок. Еще пострадали 18 мирных жителей, включая пятерых детей. Им оказывают необходимую помощь.Повреждения получили семь частных домовладений, пять автомобилей, магазин и территория одного из промышленных предприятий.

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Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде "Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке. 2024-02-15T13:03 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, украина, россия, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде, видео