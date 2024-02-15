Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область с применением РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 15.02.2024 (обновлено: 14:35 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927553596.html
ВСУ атаковали Белгородскую область с применением РСЗО "Вампир"
ВСУ атаковали Белгородскую область с применением РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 15.02.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область с применением РСЗО "Вампир"
Российские средства ПВО уничтожили 14 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:03
2024-02-15T14:35
белгородская область
украина
россия
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
удар всу по тц в белгороде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927567631_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_96f8ac5c20650c6d98708f15b65eb7f3.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 14 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", — заявило ведомство.ВСУ атаковали торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека.Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пять человек погибли, в том числе один ребенок. Еще пострадали 18 мирных жителей, включая пятерых детей. Им оказывают необходимую помощь.Повреждения получили семь частных домовладений, пять автомобилей, магазин и территория одного из промышленных предприятий.
белгородская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде
"Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке.
2024-02-15T13:03
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927567631_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_39b3e482dd85f48afda90403df5db297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, россия, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, удар всу по тц в белгороде, видео
Белгородская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
ВСУ атаковали Белгородскую область с применением РСЗО "Вампир"
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 14 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
2024-02-15T13:03
true
PT0M44S
ВСУ атаковали Белгородскую область с применением РСЗО "Вампир"

Минобороны: ПВО перехватила 14 снарядов над Белгородской областью

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по Белгороду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 14 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", — заявило ведомство.
ВСУ атаковали торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека.
Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пять человек погибли, в том числе один ребенок. Еще пострадали 18 мирных жителей, включая пятерых детей. Им оказывают необходимую помощь.
Повреждения получили семь частных домовладений, пять автомобилей, магазин и территория одного из промышленных предприятий.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала