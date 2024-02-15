https://ria.ru/20240215/belgorod-1927537929.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.02.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:22
2024-02-15T12:22
2024-02-15T14:15
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия в Telegram-канале."Внимание! Белгород, Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — призвали местные власти.Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале напомнил горожанам, находящимся дома, что нужно укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет или кладовая."Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — добавил он.Корреспондент РИА Новости сообщил, что в центре Белгорода было слышно около десятка громких взрывов в небе, после этого включилась сирена.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия, удар всу по тц в белгороде
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность