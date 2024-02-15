https://ria.ru/20240215/belgorod-1927537929.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.02.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:22

2024-02-15T12:22

2024-02-15T14:15

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

удар всу по тц в белгороде

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БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия в Telegram-канале."Внимание! Белгород, Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — призвали местные власти.Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале напомнил горожанам, находящимся дома, что нужно укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет или кладовая."Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — добавил он.Корреспондент РИА Новости сообщил, что в центре Белгорода было слышно около десятка громких взрывов в небе, после этого включилась сирена.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

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белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, белгородский район, происшествия, удар всу по тц в белгороде