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Два человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Барнауле - РИА Новости, 15.02.2024
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07:17 15.02.2024 (обновлено: 10:05 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/barnaul-1927478135.html
Два человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Барнауле
Два человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Барнауле - РИА Новости, 15.02.2024
Два человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Барнауле
Крышу сорвало ветром со здания в Барнауле, в результате ее обрушения два человека пострадали, повреждены 10 машин, сообщили в четверг в мэрии города. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T07:17
2024-02-15T10:05
происшествия
барнаул
алтайский край
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БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости. Крышу сорвало ветром со здания в Барнауле, в результате ее обрушения два человека пострадали, повреждены 10 машин, сообщили в четверг в мэрии города. "По улице Власихинской, 133 в Индустриальном районе сорвало крышу с административного здания, повреждено 10 автомобилей, по уточненным данным, пострадало два человека, госпитализация им не потребовалась", - отметили в мэрии. В среду в Алтайском крае действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели. Всего, как отмечают городские власти, из-за непогоды в Барнауле случилось 30 происшествий. "В связи с неблагоприятными погодными условиями 14 февраля, обусловленными прохождением ветра, порывы которого достигали до 22 м/с, по данным городского управления ГО ЧС, произошло 30 происшествий. Под отключение электроэнергии попадало 7 сельских населенных пунктов, 7 артезианских водозаборов, 1 котельная. В настоящее время электроснабжение во всех пригородных поселках полностью восстановлено, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
Два человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Барнауле

Мэрия: два человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Барнауле

© Фото : Пресс-служба администрации БарнаулаЧМесто происшествия, где ураганным ветром снесло крышу административного здания в Барнауле. 15 февраля 2024
Место происшествия, где ураганным ветром снесло крышу административного здания в Барнауле. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Пресс-служба администрации БарнаулаЧ
Место происшествия, где ураганным ветром снесло крышу административного здания в Барнауле. 15 февраля 2024
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости. Крышу сорвало ветром со здания в Барнауле, в результате ее обрушения два человека пострадали, повреждены 10 машин, сообщили в четверг в мэрии города.
«
"По улице Власихинской, 133 в Индустриальном районе сорвало крышу с административного здания, повреждено 10 автомобилей, по уточненным данным, пострадало два человека, госпитализация им не потребовалась", - отметили в мэрии.
В среду в Алтайском крае действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели. Всего, как отмечают городские власти, из-за непогоды в Барнауле случилось 30 происшествий.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями 14 февраля, обусловленными прохождением ветра, порывы которого достигали до 22 м/с, по данным городского управления ГО ЧС, произошло 30 происшествий. Под отключение электроэнергии попадало 7 сельских населенных пунктов, 7 артезианских водозаборов, 1 котельная. В настоящее время электроснабжение во всех пригородных поселках полностью восстановлено, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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