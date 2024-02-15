https://ria.ru/20240215/barnaul-1927478135.html

Два человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Барнауле

Два человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Барнауле - РИА Новости, 15.02.2024

Два человека пострадали из-за обрушения крыши здания в Барнауле

Крышу сорвало ветром со здания в Барнауле, в результате ее обрушения два человека пострадали, повреждены 10 машин, сообщили в четверг в мэрии города. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T07:17

2024-02-15T07:17

2024-02-15T10:05

происшествия

барнаул

алтайский край

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БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости. Крышу сорвало ветром со здания в Барнауле, в результате ее обрушения два человека пострадали, повреждены 10 машин, сообщили в четверг в мэрии города. "По улице Власихинской, 133 в Индустриальном районе сорвало крышу с административного здания, повреждено 10 автомобилей, по уточненным данным, пострадало два человека, госпитализация им не потребовалась", - отметили в мэрии. В среду в Алтайском крае действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели. Всего, как отмечают городские власти, из-за непогоды в Барнауле случилось 30 происшествий. "В связи с неблагоприятными погодными условиями 14 февраля, обусловленными прохождением ветра, порывы которого достигали до 22 м/с, по данным городского управления ГО ЧС, произошло 30 происшествий. Под отключение электроэнергии попадало 7 сельских населенных пунктов, 7 артезианских водозаборов, 1 котельная. В настоящее время электроснабжение во всех пригородных поселках полностью восстановлено, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240214/voditeli-1927440854.html

барнаул

алтайский край

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происшествия, барнаул, алтайский край