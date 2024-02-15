https://ria.ru/20240215/avtobusy-1927653626.html

Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов

Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов - РИА Новости, 15.02.2024

Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры по обновлению парка школьных автобусов с 2025 года, предусмотрев финансирование из федерального... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:45

2024-02-15T18:45

2024-02-15T18:46

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893044_0:190:3125:1948_1920x0_80_0_0_7859e753192cb224679c1f8d3b135c6d.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры по обновлению парка школьных автобусов с 2025 года, предусмотрев финансирование из федерального бюджета, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: принять меры, направленные на дальнейшее обновление (в 2025 году и последующие годы) парка школьных автобусов, в том числе для нужд общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, муниципальных и городских округах, предусмотрев необходимое финансирование за счет средств федерального бюджета", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года, далее - ежегодно. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240215/vystavka-1927645783.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин