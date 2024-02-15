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Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов - РИА Новости, 15.02.2024
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18:45 15.02.2024 (обновлено: 18:46 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/avtobusy-1927653626.html
Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов
Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов - РИА Новости, 15.02.2024
Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры по обновлению парка школьных автобусов с 2025 года, предусмотрев финансирование из федерального... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:45
2024-02-15T18:46
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры по обновлению парка школьных автобусов с 2025 года, предусмотрев финансирование из федерального бюджета, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: принять меры, направленные на дальнейшее обновление (в 2025 году и последующие годы) парка школьных автобусов, в том числе для нужд общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, муниципальных и городских округах, предусмотрев необходимое финансирование за счет средств федерального бюджета", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года, далее - ежегодно. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов

Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов с 2025 года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольные автобусы
Школьные автобусы - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьные автобусы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры по обновлению парка школьных автобусов с 2025 года, предусмотрев финансирование из федерального бюджета, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: принять меры, направленные на дальнейшее обновление (в 2025 году и последующие годы) парка школьных автобусов, в том числе для нужд общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, муниципальных и городских округах, предусмотрев необходимое финансирование за счет средств федерального бюджета", - говорится в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года, далее - ежегодно. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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