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Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов
Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов - РИА Новости, 15.02.2024
Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры по обновлению парка школьных автобусов с 2025 года, предусмотрев финансирование из федерального... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:45
2024-02-15T18:45
2024-02-15T18:46
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры по обновлению парка школьных автобусов с 2025 года, предусмотрев финансирование из федерального бюджета, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: принять меры, направленные на дальнейшее обновление (в 2025 году и последующие годы) парка школьных автобусов, в том числе для нужд общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, муниципальных и городских округах, предусмотрев необходимое финансирование за счет средств федерального бюджета", - говорится в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года, далее - ежегодно. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240215/vystavka-1927645783.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов
Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов с 2025 года