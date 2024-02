https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927504065.html

СМИ: удержание Авдеевки может стоить Киеву так же дорого, как Артемовска

СМИ: удержание Авдеевки может стоить Киеву так же дорого, как Артемовска - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: удержание Авдеевки может стоить Киеву так же дорого, как Артемовска

Намерение сохранить контроль над городом Авдеевкой в ближайших окрестностях Донецка может обойтись Киеву так же дорого, как и попытка удержать Артемовск, а... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Намерение сохранить контроль над городом Авдеевкой в ближайших окрестностях Донецка может обойтись Киеву так же дорого, как и попытка удержать Артемовск, а из-за нехватки западной помощи ВСУ будет еще сложнее, пишет британская газета Financial Times. За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ. Украинской операцией в Артемовске руководил в том числе Александр Сырский, недавно назначенный главкомом ВСУ. Среди украинских военных он получил прозвище "Мясник", поскольку не читается с потерями. "Действия по укреплению в Авдеевке вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Украиной Бахмута (украинское название города Артемовск)... Защита Авдеевки может стоить (Киеву) так же дорого, в то время как украинской армии необходимо пополнить свои ряды посредством массовой мобилизации", - пишет издание. Оно также отмечает, что Киеву будет еще труднее удерживать контроль над Авдеевкой из-за нехватки западных артиллерийских боеприпасов. Отмечается, что ряд украинских подразделений уже были вынуждены резко сократить свои возможности по ведению огня. Новый главнокомандующий ВСУ Сырский направил к городу подкрепление вместо того, чтобы дать команду отступить. Financial Times утверждает, что "до прибытия подкрепления на выходных казалось, что вывод сил Киева вполне вероятен". Издание отмечает, что недавнее назначение Сырского на пост главнокомандующего ВСУ вызвало негативную реакцию в украинской армии. В частности, ряд военных осудили его готовность отдать жизни своих солдат ради тактической выгоды. Они также обвиняют его в задержке вывода сил из Артемовска, когда он командовал сухопутными войсками Украины. Financial Times напоминает, что Сырский также руководил операцией в Дебальцеве в 2015 году, когда украинские силы попали в котел и понесли большие потери. Издание отмечает, что Авдеевка станет испытанием для нового главкома. Генерал-майор австралийских войск в отставке Мик Райан полагает, что, как и в случае с Артемовском, Владимир Зеленский не хочет сдавать Авдеевку, даже если ситуация будет указывать на то, что вывод сил может быть лучшим из вариантов для сохранения оставшихся военных. "Не сдавать территорию и сохранить боевые силы в нынешних условиях будет очень сложно", - отметил он. В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за городе идут бои.

