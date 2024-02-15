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Артиллеристы уничтожили "Град" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/artilleristy-1927473710.html
Артиллеристы уничтожили "Град" ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили "Град" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.02.2024
Артиллеристы уничтожили "Град" ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожил РСЗО "Град" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T05:34
2024-02-15T05:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожил РСЗО "Град" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили "Град" ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили "Град" ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожил РСЗО "Град" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска
05:05
По данным оборонного ведомства, кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей.
 
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