https://ria.ru/20240215/artilleristy-1927473710.html

Артиллеристы уничтожили "Град" ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы уничтожили "Град" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.02.2024

Артиллеристы уничтожили "Град" ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожил РСЗО "Град" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T05:34

2024-02-15T05:34

2024-02-15T05:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожил РСЗО "Град" ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил РСЗО "Град" ВСУ", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей.

https://ria.ru/20240215/desantniki-1927473364.html

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