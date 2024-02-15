https://ria.ru/20240215/apple-1927636845.html

Покупатели Apple Vision Pro начали возвращать девайс

Покупатели Apple Vision Pro начали возвращать девайс - РИА Новости, 15.02.2024

Покупатели Apple Vision Pro начали возвращать девайс

Некоторые покупатели Apple Vision Pro в западных странах стали возвращать устройства, жалуясь на сильный дискомфорт, сообщает издание Verge. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:33

2024-02-15T17:33

2024-02-15T20:15

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Некоторые покупатели Apple Vision Pro в западных странах стали возвращать устройства, жалуясь на сильный дискомфорт, сообщает издание Verge. "Он (девайс Apple Vision Pro. — Прим. ред.) слишком дорогой и громоздкий, чтобы даже попытаться привыкнуть к постоянным головным болям и напряжению глаз", — приводит портал слова одного из пользователей.Покупатели также жалуются, что устройство дополненной реальности не обладает достаточной функциональностью и не поддерживает некоторые файлы, из-за чего они не считают нужным оставлять устройство. Компания Apple в июне прошлого года презентовала шлемы или, как их еще называют, AR-очки Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться другими приложениями. Старт продаж в США начался 2 февраля, цена составляет от 3499 долларов.

https://ria.ru/20240123/apple-1923020114.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, apple, технологии, сша