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Более 20 передвижных аппаратов рентгена появятся в больницах МО в 2024 году - РИА Новости, 15.02.2024
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Новости Подмосковья
 
16:27 15.02.2024
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Более 20 передвижных аппаратов рентгена появятся в больницах МО в 2024 году
Более 20 передвижных аппаратов рентгена появятся в больницах МО в 2024 году - РИА Новости, 15.02.2024
Более 20 передвижных аппаратов рентгена появятся в больницах МО в 2024 году
Власти Московской области закупят более 20 новых передвижных аппаратов для рентгена для медицинских учреждений региона. На эти цели выделят свыше 270 миллионов... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:27
2024-02-15T16:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Власти Московской области закупят более 20 новых передвижных аппаратов для рентгена для медицинских учреждений региона. На эти цели выделят свыше 270 миллионов рублей, сообщил телеканал “360”.По словам первого зампредседателя областного правительства Светланы Стригунковой, техника типа С-дуга позволяет получать снимки в режиме реального времени.Отмечается, что за три года в больницы Подмосковья поставили 33 таких аппарата.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 20 передвижных аппаратов рентгена появятся в больницах МО в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМедицинский работник везет передвижной рентгеновский центр по коридору отделения городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник везет передвижной рентгеновский центр по коридору отделения городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Власти Московской области закупят более 20 новых передвижных аппаратов для рентгена для медицинских учреждений региона. На эти цели выделят свыше 270 миллионов рублей, сообщил телеканал “360”.
По словам первого зампредседателя областного правительства Светланы Стригунковой, техника типа С-дуга позволяет получать снимки в режиме реального времени.
Отмечается, что за три года в больницы Подмосковья поставили 33 таких аппарата.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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