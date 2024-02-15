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Более 20 передвижных аппаратов рентгена появятся в больницах МО в 2024 году
Более 20 передвижных аппаратов рентгена появятся в больницах МО в 2024 году - РИА Новости, 15.02.2024
Более 20 передвижных аппаратов рентгена появятся в больницах МО в 2024 году
Власти Московской области закупят более 20 новых передвижных аппаратов для рентгена для медицинских учреждений региона. На эти цели выделят свыше 270 миллионов... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:27
2024-02-15T16:27
2024-02-15T16:27
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Власти Московской области закупят более 20 новых передвижных аппаратов для рентгена для медицинских учреждений региона. На эти цели выделят свыше 270 миллионов рублей, сообщил телеканал “360”.По словам первого зампредседателя областного правительства Светланы Стригунковой, техника типа С-дуга позволяет получать снимки в режиме реального времени.Отмечается, что за три года в больницы Подмосковья поставили 33 таких аппарата.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)