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Более 20 передвижных аппаратов рентгена появятся в больницах МО в 2024 году

Более 20 передвижных аппаратов рентгена появятся в больницах МО в 2024 году - РИА Новости, 15.02.2024

Более 20 передвижных аппаратов рентгена появятся в больницах МО в 2024 году

Власти Московской области закупят более 20 новых передвижных аппаратов для рентгена для медицинских учреждений региона. На эти цели выделят свыше 270 миллионов... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:27

2024-02-15T16:27

2024-02-15T16:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Власти Московской области закупят более 20 новых передвижных аппаратов для рентгена для медицинских учреждений региона. На эти цели выделят свыше 270 миллионов рублей, сообщил телеканал “360”.По словам первого зампредседателя областного правительства Светланы Стригунковой, техника типа С-дуга позволяет получать снимки в режиме реального времени.Отмечается, что за три года в больницы Подмосковья поставили 33 таких аппарата.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)