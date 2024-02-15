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"Мы не проиграли". Как последние советские солдаты уходили из Афганистана - РИА Новости, 15.02.2024
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08:00 15.02.2024 (обновлено: 08:16 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/afganistan-1927387917.html
"Мы не проиграли". Как последние советские солдаты уходили из Афганистана
"Мы не проиграли". Как последние советские солдаты уходили из Афганистана - РИА Новости, 15.02.2024
"Мы не проиграли". Как последние советские солдаты уходили из Афганистана
Этот конфликт продолжался почти десятилетие и унес жизни 15 тысяч советских солдат, офицеров и прапорщиков. Ровно 35 лет назад последние армейские подразделения РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T08:00
2024-02-15T08:16
безопасность
борис громов
иосиф кобзон
афганистан
кабул (город)
россия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Этот конфликт продолжался почти десятилетие и унес жизни 15 тысяч советских солдат, офицеров и прапорщиков. Ровно 35 лет назад последние армейские подразделения покинули территорию Афганистана. Решение о выводе Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) было во многом политическим. Но армия все свои задачи выполнила и организованно вернулась домой. О событиях тех дней — в материале РИА Новости.Последний батальонДлинная колонна отмытых до блеска бэтээров 783-го отдельного разведбата с советскими флагами и воинскими знаменами, ревя дизелями и громко сигналя, движется по мосту через пограничную реку Амударью. На броне и в десантных отсеках — дембеля в "парадках", с боевыми медалями и орденами. На загорелых, обветренных, огрубевших от войны лицах — улыбки и радость от предстоящей встречи с домом. Разведчики 40-й армии, военная элита, последними уходят из Афганистана."Конечно же, для наших солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров возвращение на родину стало настоящим праздником, — вспоминал генерал-лейтенант Иван Коробейников, командовавший в те годы Среднеазиатским пограничным округом. — В свежевыстиранном обмундировании, с подшитыми подворотничками, развернутыми полотнищами, на которых написаны наименования подразделений, наши воины эффектно смотрелись при пересечении границы. На бортах боевых машин были надписи: "Я вернулся, мама!".На том берегу колонну уже ждут сотни человек — журналисты, родственники, местные жители. В праздничном концерте прямо на границе принимают участие знаменитые артисты во главе с Иосифом Кобзоном. Звучат песни времен Великой Отечественной. Колонну встречают овацией, солдатам дарят цветы, жмут руки, обнимают. На кадрах кинохроники отчетливо видно, что у многих ветеранов на глаза выступают слезы.Последним на опустевший мост выезжает БТР с командующим 40-й армией генерал-лейтенантом Борисом Громовым. На нашем берегу командарм спрыгивает с брони, долго смотрит в сторону афганской земли и поворачивается к журналистам. На следующий день его фраза "За моей спиной не осталось ни одного советского военнослужащего" попадет на передовицы мировых СМИ.После интервью к генералу с криком "Папа!" подбегает старший сын Максим с букетом цветов и повисает у отца на шее. Они долго и крепко обнимаются, затем выходят к встречающим. Офицер поднимается на борт грузовика лицом к согражданам и долго не может вымолвить ни слова. Наконец снимает кепи, вытирает им лицо и буднично, совсем не торжественно произносит: "Вот мы и дома…"Организованный выводСогласно Женевским соглашениям, вывод войск начался 15 мая 1988-го. К концу января 1989-го в Афганистане еще находились 30 тысяч солдат и офицеров. Порядка 70 тысяч к тому времени уже вернулись домой.Сороковая армия на тот момент оставалась грозной силой. Четыре дивизии, в том числе воздушно-десантная, отдельный парашютно-десантный полк, 24 артиллерийских дивизиона, четыре авиационных полка, четыре вертолетные эскадрильи, а также несколько батальонов специального назначения.Армия не "бежала", как злорадно писали тогда в западной прессе, а организованно уходила. Обеспечивая вывод войск, подразделения ОКСВ охраняли коммуникации, режимные зоны и другие объекты.Чтобы понять, сколько внимания советское командование уделяло безопасности, достаточно взглянуть на цифры. К охране дорог на восточном направлении привлекли 26 батальонов. Более четырех с половиной тысяч военнослужащих на 199 сторожевых заставах и постах. Три батальона выполняли аналогичные задачи на западном направлении вывода.Военные аэродромы по всему Афганистану охраняли 25 батальонов. Около 100 сторожевых застав опоясывали Кабул в радиусе 25 километров. Помимо этого, подразделения специального назначения и 103-й воздушно-десантной дивизии прочесывали маршруты движения боевиков.Меры предосторожности не были излишними. На советские войска регулярно нападали из засад. Однако серьезных потерь удалось избежать — в том числе благодаря авиации. Несмотря на постоянную угрозу со стороны душманов, вывод войск шел по графику."Согласно принятому мной решению, последнее подразделение 40-й армии покинуло Кабул 4 февраля, — позже рассказывал Борис Громов. — В течение трех дней начиная с 30 января основная часть авиации была передислоцирована с Баграмского аэродрома на территорию Советского Союза. Вслед за этим город покинули подразделения охраны аэродрома, 8 февраля завершилось последовательное снятие личного состава 40-й армии с застав на дороге Кабул — перевал Саланг. Через два дня наши подразделения были полностью выведены с перевального участка, а сама трасса передана под охрану правительственным войскам. На западном направлении советские подразделения 4 февраля оставили Шинданд и 12 февраля покинули Герат".С 11 до 14 февраля на территорию Туркестанского военного округа вышли все части и подразделения 40-й армии, которые находились на участке от перевала Саланг до Хайротона. А 15 февраля масштабную операцию завершили.Задачи выполненыЗападная пропаганда и отечественная перестроечная пресса пытались представить вывод советских войск из Афганистана как военное поражение. Якобы громоздкая и неуклюжая красная военная машина проиграла свободолюбивым моджахедам-повстанцам. Тогда по обе стороны Атлантики смотрели вышедший в 1988-м голливудский боевик "Рэмбо 3", где давали именно такую картинку. Однако реальность была иной."Я глубоко убежден: не существует оснований для утверждения о том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том, что мы одержали военную победу в Афганистане, — утверждал Борис Громов. — Советские войска в конце 1979-го беспрепятственно вошли в страну, выполнили — в отличие от американцев во Вьетнаме — свои задачи и организованно вернулись на родину. Если в качестве основного противника Ограниченного контингента рассматривать вооруженные отряды оппозиции, то различие между нами заключается в том, что 40-я армия делала то, что считала нужным, а душманы — лишь то, что могли".После ухода советских войск в Афганистане развернулась привычная междоусобица. Страна превратилась в крупнейшего в мире производителя героина — последствия этого все 1990-е ощущала постсоветская Россия.Через семь лет талибы снесли режим Наджибуллы, а страна окончательно рухнула в анархию. Почти десять лет советские воины-интернационалисты оберегали афганцев от этой участи. Но политики решили все переиначить.
https://ria.ru/20240213/vostrotin-1927063582.html
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Андрей Коц
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безопасность, борис громов, иосиф кобзон, афганистан, кабул (город), россия
Безопасность, Борис Громов, Иосиф Кобзон, Афганистан, Кабул (город), Россия
"Мы не проиграли". Как последние советские солдаты уходили из Афганистана

35 лет назад СССР завершил вывод войск из Афганистана

© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкПоэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Перевал Саланг
Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Перевал Саланг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Этот конфликт продолжался почти десятилетие и унес жизни 15 тысяч советских солдат, офицеров и прапорщиков. Ровно 35 лет назад последние армейские подразделения покинули территорию Афганистана. Решение о выводе Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) было во многом политическим. Но армия все свои задачи выполнила и организованно вернулась домой. О событиях тех дней — в материале РИА Новости.

Последний батальон

Длинная колонна отмытых до блеска бэтээров 783-го отдельного разведбата с советскими флагами и воинскими знаменами, ревя дизелями и громко сигналя, движется по мосту через пограничную реку Амударью. На броне и в десантных отсеках — дембеля в "парадках", с боевыми медалями и орденами. На загорелых, обветренных, огрубевших от войны лицах — улыбки и радость от предстоящей встречи с домом. Разведчики 40-й армии, военная элита, последними уходят из Афганистана.
© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкКолонна бронетехники пересекает афгано-советскую границу по мосту Дружбы через реку Амударью. Окончание вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан
Колонна бронетехники пересекает афгано-советскую границу по мосту Дружбы через реку Аму-Дарью. Окончание вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / В. Киселев
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Колонна бронетехники пересекает афгано-советскую границу по мосту Дружбы через реку Амударью. Окончание вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан
"Конечно же, для наших солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров возвращение на родину стало настоящим праздником, — вспоминал генерал-лейтенант Иван Коробейников, командовавший в те годы Среднеазиатским пограничным округом. — В свежевыстиранном обмундировании, с подшитыми подворотничками, развернутыми полотнищами, на которых написаны наименования подразделений, наши воины эффектно смотрелись при пересечении границы. На бортах боевых машин были надписи: "Я вернулся, мама!".
На том берегу колонну уже ждут сотни человек — журналисты, родственники, местные жители. В праздничном концерте прямо на границе принимают участие знаменитые артисты во главе с Иосифом Кобзоном. Звучат песни времен Великой Отечественной. Колонну встречают овацией, солдатам дарят цветы, жмут руки, обнимают. На кадрах кинохроники отчетливо видно, что у многих ветеранов на глаза выступают слезы.
© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкКомандующий Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане генерал-лейтенант Борис Громов докладывает о завершении вывода войск командующему Туркестанским военным округом (ТуркВО) генералу армии Николаю Попову
Командующий ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, генерал-лейтенант Борис Громов докладывает о завершении вывода войск командующему Туркестанским военным округом (ТуркВО) генералу армии Николаю Попову - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / В. Киселев
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Командующий Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане генерал-лейтенант Борис Громов докладывает о завершении вывода войск командующему Туркестанским военным округом (ТуркВО) генералу армии Николаю Попову
Последним на опустевший мост выезжает БТР с командующим 40-й армией генерал-лейтенантом Борисом Громовым. На нашем берегу командарм спрыгивает с брони, долго смотрит в сторону афганской земли и поворачивается к журналистам. На следующий день его фраза "За моей спиной не осталось ни одного советского военнослужащего" попадет на передовицы мировых СМИ.
После интервью к генералу с криком "Папа!" подбегает старший сын Максим с букетом цветов и повисает у отца на шее. Они долго и крепко обнимаются, затем выходят к встречающим. Офицер поднимается на борт грузовика лицом к согражданам и долго не может вымолвить ни слова. Наконец снимает кепи, вытирает им лицо и буднично, совсем не торжественно произносит: "Вот мы и дома…"

Организованный вывод

Согласно Женевским соглашениям, вывод войск начался 15 мая 1988-го. К концу января 1989-го в Афганистане еще находились 30 тысяч солдат и офицеров. Порядка 70 тысяч к тому времени уже вернулись домой.
Сороковая армия на тот момент оставалась грозной силой. Четыре дивизии, в том числе воздушно-десантная, отдельный парашютно-десантный полк, 24 артиллерийских дивизиона, четыре авиационных полка, четыре вертолетные эскадрильи, а также несколько батальонов специального назначения.
Валерий Востротин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Умер генерал Валерий Востротин
13 февраля, 13:36
Армия не "бежала", как злорадно писали тогда в западной прессе, а организованно уходила. Обеспечивая вывод войск, подразделения ОКСВ охраняли коммуникации, режимные зоны и другие объекты.
Чтобы понять, сколько внимания советское командование уделяло безопасности, достаточно взглянуть на цифры. К охране дорог на восточном направлении привлекли 26 батальонов. Более четырех с половиной тысяч военнослужащих на 199 сторожевых заставах и постах. Три батальона выполняли аналогичные задачи на западном направлении вывода.
© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкПребывание Ограниченного контингента советских войск в Афганистане
Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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Пребывание Ограниченного контингента советских войск в Афганистане
Военные аэродромы по всему Афганистану охраняли 25 батальонов. Около 100 сторожевых застав опоясывали Кабул в радиусе 25 километров. Помимо этого, подразделения специального назначения и 103-й воздушно-десантной дивизии прочесывали маршруты движения боевиков.
Меры предосторожности не были излишними. На советские войска регулярно нападали из засад. Однако серьезных потерь удалось избежать — в том числе благодаря авиации. Несмотря на постоянную угрозу со стороны душманов, вывод войск шел по графику.
© РИА Новости / Вячеслав Киселев | Перейти в медиабанкТоржественная встреча советских войск на государственной границе Узбекской ССР с ДРА в районе города Термез
Торжественная встреча советских войск на государственной границе Узбекской ССР с ДРА в районе города Термез - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Вячеслав Киселев
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Торжественная встреча советских войск на государственной границе Узбекской ССР с ДРА в районе города Термез
"Согласно принятому мной решению, последнее подразделение 40-й армии покинуло Кабул 4 февраля, — позже рассказывал Борис Громов. — В течение трех дней начиная с 30 января основная часть авиации была передислоцирована с Баграмского аэродрома на территорию Советского Союза. Вслед за этим город покинули подразделения охраны аэродрома, 8 февраля завершилось последовательное снятие личного состава 40-й армии с застав на дороге Кабул — перевал Саланг. Через два дня наши подразделения были полностью выведены с перевального участка, а сама трасса передана под охрану правительственным войскам. На западном направлении советские подразделения 4 февраля оставили Шинданд и 12 февраля покинули Герат".
С 11 до 14 февраля на территорию Туркестанского военного округа вышли все части и подразделения 40-й армии, которые находились на участке от перевала Саланг до Хайротона. А 15 февраля масштабную операцию завершили.

Задачи выполнены

Западная пропаганда и отечественная перестроечная пресса пытались представить вывод советских войск из Афганистана как военное поражение. Якобы громоздкая и неуклюжая красная военная машина проиграла свободолюбивым моджахедам-повстанцам. Тогда по обе стороны Атлантики смотрели вышедший в 1988-м голливудский боевик "Рэмбо 3", где давали именно такую картинку. Однако реальность была иной.
Афганская война. Советская механизированная колонна на марше - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Участие Советского Союза в войне в Афганистане в 1979-1989 годах
15 мая 2023, 01:00
"Я глубоко убежден: не существует оснований для утверждения о том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том, что мы одержали военную победу в Афганистане, — утверждал Борис Громов. — Советские войска в конце 1979-го беспрепятственно вошли в страну, выполнили — в отличие от американцев во Вьетнаме — свои задачи и организованно вернулись на родину. Если в качестве основного противника Ограниченного контингента рассматривать вооруженные отряды оппозиции, то различие между нами заключается в том, что 40-я армия делала то, что считала нужным, а душманы — лишь то, что могли".
После ухода советских войск в Афганистане развернулась привычная междоусобица. Страна превратилась в крупнейшего в мире производителя героина — последствия этого все 1990-е ощущала постсоветская Россия.
© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкВывод Ограниченного военного контингента советских войск из Афганистана
Вывод ограниченного военного контингента советских войск из Афганистана - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / В. Киселев
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Вывод Ограниченного военного контингента советских войск из Афганистана
Через семь лет талибы снесли режим Наджибуллы, а страна окончательно рухнула в анархию. Почти десять лет советские воины-интернационалисты оберегали афганцев от этой участи. Но политики решили все переиначить.
 
БезопасностьБорис ГромовИосиф КобзонАфганистанКабул (город)Россия
 
 
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