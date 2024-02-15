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В Росавиации заявили о штатной работе аэропортов московского региона

В Росавиации заявили о штатной работе аэропортов московского региона - РИА Новости, 15.02.2024

В Росавиации заявили о штатной работе аэропортов московского региона

Аэропорты московского региона работают в обычном режиме на фоне сильной метели в столице, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:24

2024-02-15T09:24

2024-02-15T10:03

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

общество

москва

евгений тишковец

снегопад в москве

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аэропорты московского региона работают в обычном режиме на фоне сильной метели в столице, сообщил представитель Росавиации.Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг на Москву обрушится до 20% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности."Аэропорты московского региона ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский") работают штатно, отмен рейсов по метеоусловиям и уходов самолетов на запасные аэродромы нет", - говорится в Telegram-канале представителя ведомства.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве