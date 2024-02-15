https://ria.ru/20240215/aeroport-1927483440.html

Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне метели

Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне метели - РИА Новости, 15.02.2024

Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне метели

Аэропорты московского региона - "Домодедово" и "Жуковский" - работают в обычном режиме на фоне сильной метели в столице, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:40

2024-02-15T08:40

2024-02-15T08:57

домодедово (аэропорт)

общество

москва

аэропорт "жуковский"

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Домодедово" и "Жуковский" - работают в обычном режиме на фоне сильной метели в столице, сообщили РИА Новости представители авиагаваней. "В настоящий момент отмен и задержек рейсов по погодным условиям в аэропорту "Домодедово" нет. Воздушная гавань готова к работе в сложных погодных условиях. Технический парк полностью укомплектован... Ресурсы, задействованные для своевременной очистки территории аэродрома, планируются с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки", - сказал собеседник агентства. Аналогичная ситуация и в "Жуковском". "Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку рейсов, задержек и отмен по метеоусловиям нет", - сообщил представитель воздушной гавани.

https://ria.ru/20240215/snegopad-1927478839.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

домодедово (аэропорт), общество, москва, аэропорт "жуковский"