https://ria.ru/20240215/aeroport-1927483440.html
Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне метели
Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне метели - РИА Новости, 15.02.2024
Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне метели
Аэропорты московского региона - "Домодедово" и "Жуковский" - работают в обычном режиме на фоне сильной метели в столице, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T08:40
2024-02-15T08:40
2024-02-15T08:57
домодедово (аэропорт)
общество
москва
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Домодедово" и "Жуковский" - работают в обычном режиме на фоне сильной метели в столице, сообщили РИА Новости представители авиагаваней. "В настоящий момент отмен и задержек рейсов по погодным условиям в аэропорту "Домодедово" нет. Воздушная гавань готова к работе в сложных погодных условиях. Технический парк полностью укомплектован... Ресурсы, задействованные для своевременной очистки территории аэродрома, планируются с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки", - сказал собеседник агентства. Аналогичная ситуация и в "Жуковском". "Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку рейсов, задержек и отмен по метеоусловиям нет", - сообщил представитель воздушной гавани.
https://ria.ru/20240215/snegopad-1927478839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), общество, москва, аэропорт "жуковский"
Домодедово (аэропорт), Общество, Москва, Аэропорт "Жуковский"
Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне метели
Аэропорты Домодедово и Жуковский работают в обычном режиме на фоне метели