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Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне метели - РИА Новости, 15.02.2024
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08:40 15.02.2024 (обновлено: 08:57 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/aeroport-1927483440.html
Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне метели
Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне метели - РИА Новости, 15.02.2024
Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне метели
Аэропорты московского региона - "Домодедово" и "Жуковский" - работают в обычном режиме на фоне сильной метели в столице, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T08:40
2024-02-15T08:57
домодедово (аэропорт)
общество
москва
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Домодедово" и "Жуковский" - работают в обычном режиме на фоне сильной метели в столице, сообщили РИА Новости представители авиагаваней. "В настоящий момент отмен и задержек рейсов по погодным условиям в аэропорту "Домодедово" нет. Воздушная гавань готова к работе в сложных погодных условиях. Технический парк полностью укомплектован... Ресурсы, задействованные для своевременной очистки территории аэродрома, планируются с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки", - сказал собеседник агентства. Аналогичная ситуация и в "Жуковском". "Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку рейсов, задержек и отмен по метеоусловиям нет", - сообщил представитель воздушной гавани.
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домодедово (аэропорт), общество, москва, аэропорт "жуковский"
Домодедово (аэропорт), Общество, Москва, Аэропорт "Жуковский"
Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне метели

Аэропорты Домодедово и Жуковский работают в обычном режиме на фоне метели

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово
Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Домодедово" и "Жуковский" - работают в обычном режиме на фоне сильной метели в столице, сообщили РИА Новости представители авиагаваней.
"В настоящий момент отмен и задержек рейсов по погодным условиям в аэропорту "Домодедово" нет. Воздушная гавань готова к работе в сложных погодных условиях. Технический парк полностью укомплектован... Ресурсы, задействованные для своевременной очистки территории аэродрома, планируются с учетом метеорологических прогнозов на ближайшие сутки", - сказал собеседник агентства.
Аналогичная ситуация и в "Жуковском". "Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку рейсов, задержек и отмен по метеоусловиям нет", - сообщил представитель воздушной гавани.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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07:38
 
Домодедово (аэропорт)ОбществоМоскваАэропорт "Жуковский"
 
 
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