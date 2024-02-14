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Россияне ежедневно получают до 15 миллионов мошеннических звонков
Россияне ежедневно получают до 15 миллионов мошеннических звонков - РИА Новости, 14.02.2024
Россияне ежедневно получают до 15 миллионов мошеннических звонков
Россияне ежедневно получают до 15 миллионов мошеннических звонков, в том числе из мессенджеров, заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов на... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:56
2024-02-14T10:56
2024-02-14T10:57
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Россияне ежедневно получают до 15 миллионов мошеннических звонков, в том числе из мессенджеров, заявил заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". "Мы сегодня допускаем, что до 15 миллионов попыток телефонных звонков гражданам России происходит ежедневно", - сказал он. Такое количество звонков фиксируется с учетом использования мессенджеров, пояснил Кузнецов. По данным ЦБ, за 2023 год регулятор направил на блокировку информацию о 575,7 тысячи телефонных номеров, использованных злоумышленниками, и инициировал блокировку 42,8 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.
https://ria.ru/20240214/nalichnye-1927243953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), происшествия
Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Происшествия
Россияне ежедневно получают до 15 миллионов мошеннических звонков
Сбербанк: россияне ежедневно получают до 15 миллионов звонков от мошенников