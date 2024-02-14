https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927223035.html

"Бомж": в Киеве унизили Зеленского после интервью Путина

"Бомж": в Киеве унизили Зеленского после интервью Путина - РИА Новости, 14.02.2024

"Бомж": в Киеве унизили Зеленского после интервью Путина

Украина ушла из геополитической повестки дня, а Владимир Зеленский предстал в виде "бомжа с вокзала" после интервью президента России Владимира Путина... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T05:24

2024-02-14T05:24

2024-02-14T09:27

в мире

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владимир путин

такер карлсон

олег соскин

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украина ушла из геополитической повестки дня, а Владимир Зеленский предстал в виде "бомжа с вокзала" после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Украины уже нет в геополитической повестке дня в мировом масштабе. Украина полностью стерта, изменилась геополитическая реальность после интервью Путина Карлсону", — заявил он.По словам Соскина, президент России выразил собственную модель мироустройства в интервью с Карлсоном, которое в социальной сети X посмотрели уже двести миллионов человек, а в целом — гораздо больше людей."Его посмотрели в целом уже где-то полмиллиарда человек по всей земле. Вы что, не понимаете, что происходит?" — удивился Соскин.Эксперт также высмеял скептическую оценку интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца, напомнив, что его рейтинг в разы ниже уровня поддержки Владимира Путина, а западные страны во главе с США и Германией уже не способны помогать Украине."Запад не в состоянии уже поддерживать Украину. Нас уже смыло, особенно после этого интервью. Зеленский вообще уже считается просто каким-то бомжом с вокзала", — заключил Соскин.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Только за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.

https://ria.ru/20240214/mask-1927218959.html

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