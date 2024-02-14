https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927214605.html

СМИ: Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон

СМИ: Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон - РИА Новости, 14.02.2024

СМИ: Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон

Владимир Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон в рамках турне, которое должно совпасть с Мюнхенской конференцией по безопасности, сообщает газета New... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T02:01

2024-02-14T02:01

2024-02-14T02:01

в мире

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владимир зеленский

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон в рамках турне, которое должно совпасть с Мюнхенской конференцией по безопасности, сообщает газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Ранее издание Tagesspiegel сообщало, что Зеленский собирается посетить Германию со своим вторым визитом за время конфликта на Украине. Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген заявлял, что Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко были приглашены принять участие в мероприятии. "Зеленский, скорее всего, будет выступать за увеличение военной помощи в ходе визитов в Берлин, Париж и, возможно, Лондон в рамках быстрого турне на этой неделе, которое должно совпасть с Мюнхенской конференцией по безопасности", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, в офисе Зеленского предупредили, что окончательное решение о поездках принято не было. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров. Российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году и 2024 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие.

https://ria.ru/20240214/dzhonson-1927209208.html

https://ria.ru/20240214/ukraina-1927213487.html

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в мире, берлин (город), париж, лондон, владимир зеленский, виталий кличко, мария захарова