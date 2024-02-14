https://ria.ru/20240214/zdorove-1927457994.html

Путин заявил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена

Путин заявил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена - РИА Новости, 14.02.2024

Путин заявил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена

Президент России Владимир Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, так как он не врач. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T23:47

2024-02-14T23:47

2024-02-14T23:56

владимир путин

россия

сша

женева (город)

джо байден

павел зарубин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, так как он не врач."Я не врач. И не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.Путин, говоря о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, рассказал, что когда он встречался с ним в Женеве три года назад, уже говорили, что он недееспособный, но ничего такого глава РФ не увидел."Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля."Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240214/rossiya-1927457770.html

россия

сша

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владимир путин, россия, сша, женева (город), джо байден, павел зарубин