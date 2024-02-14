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Путин заявил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена - РИА Новости, 14.02.2024
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23:47 14.02.2024 (обновлено: 23:56 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/zdorove-1927457994.html
Путин заявил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена
Путин заявил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена - РИА Новости, 14.02.2024
Путин заявил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена
Президент России Владимир Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, так как он не врач. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:47
2024-02-14T23:56
владимир путин
россия
сша
женева (город)
джо байден
павел зарубин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, так как он не врач."Я не врач. И не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.Путин, говоря о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, рассказал, что когда он встречался с ним в Женеве три года назад, уже говорили, что он недееспособный, но ничего такого глава РФ не увидел."Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля."Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240214/rossiya-1927457770.html
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владимир путин, россия, сша, женева (город), джо байден, павел зарубин
Владимир Путин, Россия, США, Женева (город), Джо Байден, Павел Зарубин
Путин заявил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена

Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья Байдена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, так как он не врач.
«
"Я не врач. И не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
Путин, говоря о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, рассказал, что когда он встречался с ним в Женеве три года назад, уже говорили, что он недееспособный, но ничего такого глава РФ не увидел.
«
"Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.
"Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет", - добавил Путин.
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Владимир ПутинРоссияСШАЖенева (город)Джо БайденПавел Зарубин
 
 
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