https://ria.ru/20240214/zdorove-1927457994.html
Путин заявил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена
Путин заявил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена - РИА Новости, 14.02.2024
Путин заявил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена
Президент России Владимир Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, так как он не врач. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:47
2024-02-14T23:47
2024-02-14T23:56
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, так как он не врач."Я не врач. И не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля.Путин, говоря о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, рассказал, что когда он встречался с ним в Женеве три года назад, уже говорили, что он недееспособный, но ничего такого глава РФ не увидел."Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале Кремля."Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240214/rossiya-1927457770.html
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Путин заявил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена
Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья Байдена