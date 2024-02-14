Путин заявил о сбоях в системе общей заботы о здоровье человечества
Путин: в современных условиях система заботы о здоровье человечества дает сбои
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В современных условиях система общей заботы о здоровье человечества дает сбои, но РФ всегда открыта для сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.
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"И в нашей стране и за рубежом мы всегда все делали для того, чтобы это единое пространство знаний, единое пространство деятельности, в центре которой лежит здоровье человека, было общим. Мы видим, что, к сожалению, в современных условиях вот эта система общей заботы о здоровье человека и человечества в целом, она дает определенные сбои. Но пусть это будет на совести тех, кто такую практику в сегодняшнюю жизнь проводит. Мы со своей стороны всегда открыты для сотрудничества", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.