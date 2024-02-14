https://ria.ru/20240214/zdorove-1927406012.html

Путин заявил о сбоях в системе общей заботы о здоровье человечества

Путин заявил о сбоях в системе общей заботы о здоровье человечества - РИА Новости, 14.02.2024

Путин заявил о сбоях в системе общей заботы о здоровье человечества

В современных условиях система общей заботы о здоровье человечества дает сбои, но РФ всегда открыта для сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:05

2024-02-14T18:05

2024-02-14T18:05

общество

россия

владимир путин

здравоохранение

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В современных условиях система общей заботы о здоровье человечества дает сбои, но РФ всегда открыта для сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. "И в нашей стране и за рубежом мы всегда все делали для того, чтобы это единое пространство знаний, единое пространство деятельности, в центре которой лежит здоровье человека, было общим. Мы видим, что, к сожалению, в современных условиях вот эта система общей заботы о здоровье человека и человечества в целом, она дает определенные сбои. Но пусть это будет на совести тех, кто такую практику в сегодняшнюю жизнь проводит. Мы со своей стороны всегда открыты для сотрудничества", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, здравоохранение