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Школа балета в Астрахани получила займ в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.02.2024
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17:38 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/zaym-1927395330.html
Школа балета в Астрахани получила займ в рамках нацпроекта
Школа балета в Астрахани получила займ в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.02.2024
Школа балета в Астрахани получила займ в рамках нацпроекта
Астраханский предприниматель Светлана Старикова получила льготный займ в размере два миллиона рублей для развития школы балета, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:38
2024-02-14T17:38
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Астраханский предприниматель Светлана Старикова получила льготный займ в размере два миллиона рублей для развития школы балета, сообщает пресс-служба регионального правительства. Средства предпринимателю были предоставлены по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Кроме того, проект получил льготный займ Астраханского фонда поддержки МСП, а также грант министерства экономического развития региона. Как сообщила Старикова, для запуска проекта требовалась сумма в два миллиона рублей, но собственных средств для инвестиций не было. "Банки мне отказывали в финансировании. И я обратилась в Астраханский фонд поддержки МСП. По льготной ставке мне предоставили нужную сумму, и я смогла открыть свой бизнес", — цитирует пресс-служба Старикову. Предприниматель стала пользоваться и другими услугами "Моего бизнеса": вошла в реестр социальных предпринимателей региона, посещала образовательные мероприятия, организованные Центром инноваций социальной сферы, получила комплексную услугу по консультации профильного эксперта и фотосъемке.
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Школа балета в Астрахани получила займ в рамках нацпроекта

© Fotolia / AntonioDiazДевочки на уроке танцев
Девочки на уроке танцев - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Fotolia / AntonioDiaz
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Астраханский предприниматель Светлана Старикова получила льготный займ в размере два миллиона рублей для развития школы балета, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Средства предпринимателю были предоставлены по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Кроме того, проект получил льготный займ Астраханского фонда поддержки МСП, а также грант министерства экономического развития региона.
Как сообщила Старикова, для запуска проекта требовалась сумма в два миллиона рублей, но собственных средств для инвестиций не было.
«
"Банки мне отказывали в финансировании. И я обратилась в Астраханский фонд поддержки МСП. По льготной ставке мне предоставили нужную сумму, и я смогла открыть свой бизнес", — цитирует пресс-служба Старикову.
Предприниматель стала пользоваться и другими услугами "Моего бизнеса": вошла в реестр социальных предпринимателей региона, посещала образовательные мероприятия, организованные Центром инноваций социальной сферы, получила комплексную услугу по консультации профильного эксперта и фотосъемке.
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