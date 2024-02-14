https://ria.ru/20240214/zaym-1927395330.html

Школа балета в Астрахани получила займ в рамках нацпроекта

Школа балета в Астрахани получила займ в рамках нацпроекта - РИА Новости, 14.02.2024

Школа балета в Астрахани получила займ в рамках нацпроекта

Астраханский предприниматель Светлана Старикова получила льготный займ в размере два миллиона рублей для развития школы балета, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:38

2024-02-14T17:38

2024-02-14T17:38

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Астраханский предприниматель Светлана Старикова получила льготный займ в размере два миллиона рублей для развития школы балета, сообщает пресс-служба регионального правительства. Средства предпринимателю были предоставлены по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Кроме того, проект получил льготный займ Астраханского фонда поддержки МСП, а также грант министерства экономического развития региона. Как сообщила Старикова, для запуска проекта требовалась сумма в два миллиона рублей, но собственных средств для инвестиций не было. "Банки мне отказывали в финансировании. И я обратилась в Астраханский фонд поддержки МСП. По льготной ставке мне предоставили нужную сумму, и я смогла открыть свой бизнес", — цитирует пресс-служба Старикову. Предприниматель стала пользоваться и другими услугами "Моего бизнеса": вошла в реестр социальных предпринимателей региона, посещала образовательные мероприятия, организованные Центром инноваций социальной сферы, получила комплексную услугу по консультации профильного эксперта и фотосъемке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , астрахань, нацпроекты