https://ria.ru/20240214/zayavki-1927301548.html
Свыше 20 заявок поступило от ЕАО на конкурс брендов "Знай наших"
Свыше 20 заявок поступило от ЕАО на конкурс брендов "Знай наших" - РИА Новости, 14.02.2024
Свыше 20 заявок поступило от ЕАО на конкурс брендов "Знай наших"
На второй сезон конкурса растущих российских брендов "Знай наших" поступило более 20 заявок от Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:42
2024-02-14T12:42
2024-02-14T12:42
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На второй сезон конкурса растущих российских брендов "Знай наших" поступило более 20 заявок от Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба правительства региона. Конкурс растущих отечественных брендов "Знай наших" является одним из инструментов поддержки молодых производителей страны. Фабрики "Росток" и "Сигнальная", фестиваль "Бирария", мастерская домашнего декора "Тепло" и другие предприятия могут обзавестись мерами поддержки, услугами по рекламе и продвижению на маркетплейсах. Как рассказал гендиректор НКО фонда "Инвестиционное агентство ЕАО" Михаил Юркин, с помощью этого конкурса предприниматели могут закрепиться в сфере бизнеса Еврейской автономии и распространить свои товары по всей стране. "Более того, это возможность позиционировать российские бренды за рубежом, в частности в Китайской Народной Республике, так как мы – приграничный регион", – сказал Юркин, его слова приводит пресс-служба. Еще одна участница проекта "Знай наших" - основательница мастерской домашнего декора "Тепло" Валерия Еремеева. У предпринимателя уже есть успехи в реализации своей продукции, а данный конкурс дает ей возможность познакомить больше людей со своими изделиями и заявить о себе.
https://ria.ru/20240214/sol-1927300411.html
https://ria.ru/20240213/poruchitelstva-1927146609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , предприниматели, еврейская автономная область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Предприниматели, Еврейская автономная область
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На второй сезон конкурса растущих российских брендов "Знай наших" поступило более 20 заявок от Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Конкурс растущих отечественных брендов "Знай наших" является одним из инструментов поддержки молодых производителей страны.
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Фабрики "Росток" и "Сигнальная", фестиваль "Бирария", мастерская домашнего декора "Тепло" и другие предприятия могут обзавестись мерами поддержки, услугами по рекламе и продвижению на маркетплейсах.
Как рассказал гендиректор НКО фонда "Инвестиционное агентство ЕАО" Михаил Юркин, с помощью этого конкурса предприниматели могут закрепиться в сфере бизнеса Еврейской автономии и распространить свои товары по всей стране.
"Более того, это возможность позиционировать российские бренды за рубежом, в частности в Китайской Народной Республике, так как мы – приграничный регион", – сказал Юркин, его слова приводит пресс-служба.
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Еще одна участница проекта "Знай наших" - основательница мастерской домашнего декора "Тепло" Валерия Еремеева. У предпринимателя уже есть успехи в реализации своей продукции, а данный конкурс дает ей возможность познакомить больше людей со своими изделиями и заявить о себе.