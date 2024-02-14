https://ria.ru/20240214/zasedanie-1927316650.html

Заседание комитета "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке

Заседание комитета "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке - РИА Новости, 14.02.2024

Заседание комитета "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке

В результате работы форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается открытие нового всемирного общественного-политического... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:11

2024-02-14T13:11

2024-02-14T13:11

владивосток

москва

андрей климов

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857343332_61:0:3700:2047_1920x0_80_0_0_779775f066c2326475298a4622dd7cc8.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В результате работы форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается открытие нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!", расширенное заседание которого, скорее всего, пройдет во Владивостоке в конце июля, рассказал первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов. "Мы наметили определенные параметры. Полагаем, что следующее расширенное заседание уже постоянного комитета (движения "За свободу наций!" - ред.) имеет смысл провести в конце первого полугодия, где-то в конце июля, наверное. И мы попытаемся совместить это в период нашего председательства в БРИКС и СНГ… Скорее всего, мы проведем это мероприятие во Владивостоке в конце июля", - сообщил Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!". Он также отметил, что начало работы постоянного комитета нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!" ожидается 19 февраля.

https://ria.ru/20240214/forum-1927296542.html

владивосток

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, москва, андрей климов, единая россия