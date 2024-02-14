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Заседание комитета "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке
Заседание комитета "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке - РИА Новости, 14.02.2024
Заседание комитета "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке
В результате работы форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается открытие нового всемирного общественного-политического... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:11
2024-02-14T13:11
2024-02-14T13:11
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андрей климов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В результате работы форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается открытие нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!", расширенное заседание которого, скорее всего, пройдет во Владивостоке в конце июля, рассказал первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов. "Мы наметили определенные параметры. Полагаем, что следующее расширенное заседание уже постоянного комитета (движения "За свободу наций!" - ред.) имеет смысл провести в конце первого полугодия, где-то в конце июля, наверное. И мы попытаемся совместить это в период нашего председательства в БРИКС и СНГ… Скорее всего, мы проведем это мероприятие во Владивостоке в конце июля", - сообщил Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!". Он также отметил, что начало работы постоянного комитета нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!" ожидается 19 февраля.
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владивосток, москва, андрей климов, единая россия
Владивосток, Москва, Андрей Климов, Единая Россия
Заседание комитета "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке
Заседание комитета движения "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В результате работы форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается открытие нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!", расширенное заседание которого, скорее всего, пройдет во Владивостоке в конце июля, рассказал первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов.
"Мы наметили определенные параметры. Полагаем, что следующее расширенное заседание уже постоянного комитета (движения "За свободу наций!" - ред.) имеет смысл провести в конце первого полугодия, где-то в конце июля, наверное. И мы попытаемся совместить это в период нашего председательства в БРИКС и СНГ… Скорее всего, мы проведем это мероприятие во Владивостоке в конце июля", - сообщил Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!".
Он также отметил, что начало работы постоянного комитета нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!" ожидается 19 февраля.
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