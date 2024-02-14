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Заседание комитета "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке - РИА Новости, 14.02.2024
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13:11 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/zasedanie-1927316650.html
Заседание комитета "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке
Заседание комитета "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке - РИА Новости, 14.02.2024
Заседание комитета "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке
В результате работы форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается открытие нового всемирного общественного-политического... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:11
2024-02-14T13:11
владивосток
москва
андрей климов
единая россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В результате работы форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается открытие нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!", расширенное заседание которого, скорее всего, пройдет во Владивостоке в конце июля, рассказал первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов. "Мы наметили определенные параметры. Полагаем, что следующее расширенное заседание уже постоянного комитета (движения "За свободу наций!" - ред.) имеет смысл провести в конце первого полугодия, где-то в конце июля, наверное. И мы попытаемся совместить это в период нашего председательства в БРИКС и СНГ… Скорее всего, мы проведем это мероприятие во Владивостоке в конце июля", - сообщил Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!". Он также отметил, что начало работы постоянного комитета нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!" ожидается 19 февраля.
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владивосток, москва, андрей климов, единая россия
Владивосток, Москва, Андрей Климов, Единая Россия
Заседание комитета "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке

Заседание комитета движения "За свободу наций!" может пройти во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В результате работы форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма ожидается открытие нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!", расширенное заседание которого, скорее всего, пройдет во Владивостоке в конце июля, рассказал первый заместитель председателя оргкомитета форума "За свободу наций!", зампредседателя комиссии Генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов.
"Мы наметили определенные параметры. Полагаем, что следующее расширенное заседание уже постоянного комитета (движения "За свободу наций!" - ред.) имеет смысл провести в конце первого полугодия, где-то в конце июля, наверное. И мы попытаемся совместить это в период нашего председательства в БРИКС и СНГ… Скорее всего, мы проведем это мероприятие во Владивостоке в конце июля", - сообщил Климов на брифинге о проведении 15-17 февраля в Москве учредительного заседания международного межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!".
Он также отметил, что начало работы постоянного комитета нового всемирного общественного-политического движения "За свободу наций!" ожидается 19 февраля.
Дмитрий Медведев
Медведев и Лавров выступят на форуме "За свободу наций!"
Вчера, 12:17
 
ВладивостокМоскваАндрей КлимовЕдиная Россия
 
 
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