https://ria.ru/20240214/zakavkaze-1927273375.html

Некоторые используют конфликт в Закавказье в своих интересах, заявила ОДКБ

Некоторые используют конфликт в Закавказье в своих интересах, заявила ОДКБ - РИА Новости, 14.02.2024

Некоторые используют конфликт в Закавказье в своих интересах, заявила ОДКБ

Отдельные государства используют армяно-азербайджанский конфликт для того, чтобы получить доступ к ресурсам Каспийского региона, укрепить свои позиции на Южном... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:57

2024-02-14T10:57

2024-02-14T10:58

андрей сердюков

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урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Отдельные государства используют армяно-азербайджанский конфликт для того, чтобы получить доступ к ресурсам Каспийского региона, укрепить свои позиции на Южном Кавказе и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков. "В кавказском регионе коллективной безопасности попытки отдельных государств укрепить собственные позиции на Южном Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию. Для этого активно используется в том числе высокий конфликтный потенциал армяно-азербайджанской границы", - сказал Сердюков на брифинге. Он подчеркнул, что важным остается заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном. "Даже невзирая на членство Армении в организации, продолжаются попытки извне повлиять на формат постконфликтного урегулирования", - отметил Сердюков.

https://ria.ru/20230927/rossiya-1898935191.html

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Кирилл Волков

андрей сердюков, в мире, армения, азербайджан, одкб, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе