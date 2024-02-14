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Некоторые используют конфликт в Закавказье в своих интересах, заявила ОДКБ - РИА Новости, 14.02.2024
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10:57 14.02.2024 (обновлено: 10:58 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/zakavkaze-1927273375.html
Некоторые используют конфликт в Закавказье в своих интересах, заявила ОДКБ
Некоторые используют конфликт в Закавказье в своих интересах, заявила ОДКБ - РИА Новости, 14.02.2024
Некоторые используют конфликт в Закавказье в своих интересах, заявила ОДКБ
Отдельные государства используют армяно-азербайджанский конфликт для того, чтобы получить доступ к ресурсам Каспийского региона, укрепить свои позиции на Южном... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:57
2024-02-14T10:58
андрей сердюков
в мире
армения
азербайджан
одкб
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Отдельные государства используют армяно-азербайджанский конфликт для того, чтобы получить доступ к ресурсам Каспийского региона, укрепить свои позиции на Южном Кавказе и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков. "В кавказском регионе коллективной безопасности попытки отдельных государств укрепить собственные позиции на Южном Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию. Для этого активно используется в том числе высокий конфликтный потенциал армяно-азербайджанской границы", - сказал Сердюков на брифинге. Он подчеркнул, что важным остается заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном. "Даже невзирая на членство Армении в организации, продолжаются попытки извне повлиять на формат постконфликтного урегулирования", - отметил Сердюков.
https://ria.ru/20230927/rossiya-1898935191.html
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андрей сердюков, в мире, армения, азербайджан, одкб, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Андрей Сердюков, В мире, Армения, Азербайджан, ОДКБ, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Некоторые используют конфликт в Закавказье в своих интересах, заявила ОДКБ

Генерал Сердюков: некоторые используют конфликт Еревана и Баку в своих интересах

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Отдельные государства используют армяно-азербайджанский конфликт для того, чтобы получить доступ к ресурсам Каспийского региона, укрепить свои позиции на Южном Кавказе и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Андрей Сердюков.
"В кавказском регионе коллективной безопасности попытки отдельных государств укрепить собственные позиции на Южном Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию. Для этого активно используется в том числе высокий конфликтный потенциал армяно-азербайджанской границы", - сказал Сердюков на брифинге. Он подчеркнул, что важным остается заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном.
"Даже невзирая на членство Армении в организации, продолжаются попытки извне повлиять на формат постконфликтного урегулирования", - отметил Сердюков.
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