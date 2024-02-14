Рейтинг@Mail.ru
На двух предприятиях Запорожской области начали выплату долгов по зарплате - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 14.02.2024 (обновлено: 22:17 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/zadolzhennost-1927438534.html
На двух предприятиях Запорожской области начали выплату долгов по зарплате
На двух предприятиях Запорожской области начали выплату долгов по зарплате - РИА Новости, 14.02.2024
На двух предприятиях Запорожской области начали выплату долгов по зарплате
Выплата задолженностей по зарплатам началась на двух предприятиях Запорожской области - "Бердянских жатках" (производитель сельхозтехники) и нефтехимическом... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:33
2024-02-14T22:17
экономика
запорожская область
евгений балицкий
бердянск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926889123_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_e9caa081266598102631143dd94ed8eb.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Выплата задолженностей по зарплатам началась на двух предприятиях Запорожской области - "Бердянских жатках" (производитель сельхозтехники) и нефтехимическом заводе АЗМОЛ, сообщил РИА Новости гендиректор ГУП "Корпорация развития Запорожской области" Герман Пришвин. Ранее эти два градообразующих предприятия Бердянска перешли в государственное управление в рамках реализации десятилетней стратегии развития региона, инициатором которой был губернатор Евгений Балицкий. Теперь на заводах начался процесс трудоустройства и выплаты работникам долгов, образовавшихся при прежней администрации. "Для оперативного начисления заработных плат мы начинаем безналичную выплату средств - на пластиковые карты. Первые пластиковые носители уже выданы на предприятиях АЗМОЛ и "Бердянские жатки". Теперь люди смогут спокойно трудиться и своевременно получать заработную плату", - подчеркнул Пришвин. "Бердянские жатки" и АЗМОЛ выпускают обширный список продукции, которая используется в самых разных отраслях экономики: в машиностроении, металлообработке, химической промышленности, в сельском хозяйстве, энергетике, в IT и транспорте.
https://ria.ru/20240126/kadry-1923750184.html
запорожская область
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926889123_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b12cf99bc13c8c87c1034a9e895c9e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, запорожская область, евгений балицкий, бердянск
Экономика, Запорожская область, Евгений Балицкий, Бердянск
На двух предприятиях Запорожской области начали выплату долгов по зарплате

На двух предприятиях в Запорожской области начали выплату долгов по зарплате

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Выплата задолженностей по зарплатам началась на двух предприятиях Запорожской области - "Бердянских жатках" (производитель сельхозтехники) и нефтехимическом заводе АЗМОЛ, сообщил РИА Новости гендиректор ГУП "Корпорация развития Запорожской области" Герман Пришвин.
Ранее эти два градообразующих предприятия Бердянска перешли в государственное управление в рамках реализации десятилетней стратегии развития региона, инициатором которой был губернатор Евгений Балицкий. Теперь на заводах начался процесс трудоустройства и выплаты работникам долгов, образовавшихся при прежней администрации.
«
"Для оперативного начисления заработных плат мы начинаем безналичную выплату средств - на пластиковые карты. Первые пластиковые носители уже выданы на предприятиях АЗМОЛ и "Бердянские жатки". Теперь люди смогут спокойно трудиться и своевременно получать заработную плату", - подчеркнул Пришвин.
"Бердянские жатки" и АЗМОЛ выпускают обширный список продукции, которая используется в самых разных отраслях экономики: в машиностроении, металлообработке, химической промышленности, в сельском хозяйстве, энергетике, в IT и транспорте.
Обсуждение в офисе - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В Запорожской области запустили программу подготовки кадров
26 января, 19:12
 
ЭкономикаЗапорожская областьЕвгений БалицкийБердянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала