https://ria.ru/20240214/zadolzhennost-1927438534.html
На двух предприятиях Запорожской области начали выплату долгов по зарплате
На двух предприятиях Запорожской области начали выплату долгов по зарплате - РИА Новости, 14.02.2024
На двух предприятиях Запорожской области начали выплату долгов по зарплате
Выплата задолженностей по зарплатам началась на двух предприятиях Запорожской области - "Бердянских жатках" (производитель сельхозтехники) и нефтехимическом... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:33
2024-02-14T20:33
2024-02-14T22:17
экономика
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Выплата задолженностей по зарплатам началась на двух предприятиях Запорожской области - "Бердянских жатках" (производитель сельхозтехники) и нефтехимическом заводе АЗМОЛ, сообщил РИА Новости гендиректор ГУП "Корпорация развития Запорожской области" Герман Пришвин. Ранее эти два градообразующих предприятия Бердянска перешли в государственное управление в рамках реализации десятилетней стратегии развития региона, инициатором которой был губернатор Евгений Балицкий. Теперь на заводах начался процесс трудоустройства и выплаты работникам долгов, образовавшихся при прежней администрации. "Для оперативного начисления заработных плат мы начинаем безналичную выплату средств - на пластиковые карты. Первые пластиковые носители уже выданы на предприятиях АЗМОЛ и "Бердянские жатки". Теперь люди смогут спокойно трудиться и своевременно получать заработную плату", - подчеркнул Пришвин. "Бердянские жатки" и АЗМОЛ выпускают обширный список продукции, которая используется в самых разных отраслях экономики: в машиностроении, металлообработке, химической промышленности, в сельском хозяйстве, энергетике, в IT и транспорте.
https://ria.ru/20240126/kadry-1923750184.html
запорожская область
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экономика, запорожская область, евгений балицкий, бердянск
Экономика, Запорожская область, Евгений Балицкий, Бердянск
На двух предприятиях Запорожской области начали выплату долгов по зарплате
На двух предприятиях в Запорожской области начали выплату долгов по зарплате
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Выплата задолженностей по зарплатам началась на двух предприятиях Запорожской области - "Бердянских жатках" (производитель сельхозтехники) и нефтехимическом заводе АЗМОЛ, сообщил РИА Новости гендиректор ГУП "Корпорация развития Запорожской области" Герман Пришвин.
Ранее эти два градообразующих предприятия Бердянска
перешли в государственное управление в рамках реализации десятилетней стратегии развития региона, инициатором которой был губернатор Евгений Балицкий
. Теперь на заводах начался процесс трудоустройства и выплаты работникам долгов, образовавшихся при прежней администрации.
«
"Для оперативного начисления заработных плат мы начинаем безналичную выплату средств - на пластиковые карты. Первые пластиковые носители уже выданы на предприятиях АЗМОЛ и "Бердянские жатки". Теперь люди смогут спокойно трудиться и своевременно получать заработную плату", - подчеркнул Пришвин.
"Бердянские жатки" и АЗМОЛ выпускают обширный список продукции, которая используется в самых разных отраслях экономики: в машиностроении, металлообработке, химической промышленности, в сельском хозяйстве, энергетике, в IT и транспорте.
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