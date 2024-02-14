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Четверых участников конфликта со стрельбой в Москве задержали - РИА Новости, 14.02.2024
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23:11 14.02.2024 (обновлено: 23:55 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/zaderzhanie-1927454844.html
Четверых участников конфликта со стрельбой в Москве задержали
Четверых участников конфликта со стрельбой в Москве задержали - РИА Новости, 14.02.2024
Четверых участников конфликта со стрельбой в Москве задержали
Полицейские задержали четырех участников перестрелки, которая произошла из-за аварии в центре Москвы, трое пострадали, один доставлен в отдел полиции, сообщили... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:11
2024-02-14T23:55
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полицейские задержали четырех участников перестрелки, которая произошла из-за аварии в центре Москвы, трое пострадали, один доставлен в отдел полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.По данным полиции, около 21.00 на улице Плющиха, 11А при оформлении ДТП "с незначительными механическими повреждениями между четырьмя гражданами произошел конфликт"."В результате инцидента обе стороны применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения", - рассказали в ГУМВД.В ведомстве отметили, что личности всех участников конфликта установлены."Трое мужчин обратились за медицинской помощью, еще один участник доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел", - добавили в главке.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Четверых участников конфликта со стрельбой в Москве задержали

Полиция задержала четырех участников конфликта со стрельбой в центре Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полицейские задержали четырех участников перестрелки, которая произошла из-за аварии в центре Москвы, трое пострадали, один доставлен в отдел полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным полиции, около 21.00 на улице Плющиха, 11А при оформлении ДТП "с незначительными механическими повреждениями между четырьмя гражданами произошел конфликт".
«
"В результате инцидента обе стороны применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения", - рассказали в ГУМВД.
В ведомстве отметили, что личности всех участников конфликта установлены.
«
"Трое мужчин обратились за медицинской помощью, еще один участник доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел", - добавили в главке.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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