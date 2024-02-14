https://ria.ru/20240214/zaderzhanie-1927454844.html

Четверых участников конфликта со стрельбой в Москве задержали

Четверых участников конфликта со стрельбой в Москве задержали - РИА Новости, 14.02.2024

Четверых участников конфликта со стрельбой в Москве задержали

Полицейские задержали четырех участников перестрелки, которая произошла из-за аварии в центре Москвы, трое пострадали, один доставлен в отдел полиции, сообщили... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T23:11

2024-02-14T23:11

2024-02-14T23:55

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Полицейские задержали четырех участников перестрелки, которая произошла из-за аварии в центре Москвы, трое пострадали, один доставлен в отдел полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.По данным полиции, около 21.00 на улице Плющиха, 11А при оформлении ДТП "с незначительными механическими повреждениями между четырьмя гражданами произошел конфликт"."В результате инцидента обе стороны применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения", - рассказали в ГУМВД.В ведомстве отметили, что личности всех участников конфликта установлены."Трое мужчин обратились за медицинской помощью, еще один участник доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел", - добавили в главке.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, россия