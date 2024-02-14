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Пять компаний подготовят площадки для строительства Ленского моста в Якутии
Пять компаний подготовят площадки для строительства Ленского моста в Якутии - РИА Новости, 14.02.2024
Пять компаний подготовят площадки для строительства Ленского моста в Якутии
В подготовке к строительству моста через Лену задействованы компании, зарегистрированные в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:41
2024-02-14T16:41
2024-02-14T16:41
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 14 фев - РИА Новости. В подготовке к строительству моста через Лену задействованы компании, зарегистрированные в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По информации дирекции по строительству Ленского моста в Группе ВИС, на сегодня подходят к завершению работы по выносу инженерных сетей связи, электричества и газа. Сооружаются площадки для вахтовых городков для строителей моста. "В качестве субподрядчиков в работах задействованы местные компании. ООО "Техэлектроснаб" – в переустройстве электрических сетей, ООО "Сахалинк" – в переустройстве сетей связи, МИП "Арктик-БУР" - в инженерных изысканиях, компания "Элпромгазстрой" – в отсыпке технологической площадки №1. Перенос сетей газа выполнен ООО "Стандарт 14", – приводятся слова главного инженера якутского территориального управления группы "ВИС" Александра Кожевникова. Отмечается, что по концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лену к югу от столицы Якутии будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Длина моста составит 4,6 километра, включая 2,5 километра в русловой части. Пропускная способность двухполосного моста составит 5300 автомобилей в сутки. Протяжённость всей новой транспортной инфраструктуры вместе с автомобильными подходами на левом и правом берегах составит более 14 километров. "Это будет первый в Якутии мост, который... соединит Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем", - отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что строительство моста через реку Лена в Якутии по поручению президента страны завершится до 2028 года.
https://ria.ru/20240214/sol-1927300411.html
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республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 14 фев - РИА Новости. В подготовке к строительству моста через Лену задействованы компании, зарегистрированные в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По информации дирекции по строительству Ленского моста в Группе ВИС, на сегодня подходят к завершению работы по выносу инженерных сетей связи, электричества и газа. Сооружаются площадки для вахтовых городков для строителей моста.
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"В качестве субподрядчиков в работах задействованы местные компании. ООО "Техэлектроснаб" – в переустройстве электрических сетей, ООО "Сахалинк" – в переустройстве сетей связи, МИП "Арктик-БУР" - в инженерных изысканиях, компания "Элпромгазстрой" – в отсыпке технологической площадки №1. Перенос сетей газа выполнен ООО "Стандарт 14", – приводятся слова главного инженера якутского территориального управления группы "ВИС" Александра Кожевникова.
Отмечается, что по концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лену к югу от столицы Якутии будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Длина моста составит 4,6 километра, включая 2,5 километра в русловой части. Пропускная способность двухполосного моста составит 5300 автомобилей в сутки. Протяжённость всей новой транспортной инфраструктуры вместе с автомобильными подходами на левом и правом берегах составит более 14 километров.
"Это будет первый в Якутии мост, который... соединит Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что строительство моста через реку Лена в Якутии по поручению президента страны завершится до 2028 года.
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