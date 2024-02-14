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Путин поручил подготовить нормативную базу для повышения выплат медикам

Путин поручил подготовить нормативную базу для повышения выплат медикам - РИА Новости, 14.02.2024

Путин поручил подготовить нормативную базу для повышения выплат медикам

Президент России Владимир Путин попросил правительство в короткие сроки завершить работу по подготовке нормативной базы для повышения выплат медикам. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:47

2024-02-14T17:47

2024-02-14T18:07

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство в короткие сроки завершить работу по подготовке нормативной базы для повышения выплат медикам.Президент сообщил, что с 1 марта будут повышены ежемесячные выплаты для специалистов в малых городах, в районных центрах и сёлах. В городах, где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена."Понятно, что для реализации таких решений потребуется время для подготовки нормативной базы. Я прошу правительство завершить такую работу в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медицинские работники начали получать повышенные выплаты за март",- сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

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общество, россия, владимир путин