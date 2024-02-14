Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подготовить нормативную базу для повышения выплат медикам - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 14.02.2024 (обновлено: 18:07 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/vyplaty-1927399213.html
Путин поручил подготовить нормативную базу для повышения выплат медикам
Путин поручил подготовить нормативную базу для повышения выплат медикам - РИА Новости, 14.02.2024
Путин поручил подготовить нормативную базу для повышения выплат медикам
Президент России Владимир Путин попросил правительство в короткие сроки завершить работу по подготовке нормативной базы для повышения выплат медикам. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:47
2024-02-14T18:07
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927397443_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_5a398155c699c8347832d78716786cb5.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство в короткие сроки завершить работу по подготовке нормативной базы для повышения выплат медикам.Президент сообщил, что с 1 марта будут повышены ежемесячные выплаты для специалистов в малых городах, в районных центрах и сёлах. В городах, где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена."Понятно, что для реализации таких решений потребуется время для подготовки нормативной базы. Я прошу правительство завершить такую работу в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медицинские работники начали получать повышенные выплаты за март",- сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20240214/zdorove-1927406012.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927397443_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_bd5c870f519ec42c3568f6f96d3ad036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил подготовить нормативную базу для повышения выплат медикам

Путин поручил кабмину подготовить нормативную базу для повышения выплат медикам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство в короткие сроки завершить работу по подготовке нормативной базы для повышения выплат медикам.
Президент сообщил, что с 1 марта будут повышены ежемесячные выплаты для специалистов в малых городах, в районных центрах и сёлах. В городах, где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена.
«
"Понятно, что для реализации таких решений потребуется время для подготовки нормативной базы. Я прошу правительство завершить такую работу в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медицинские работники начали получать повышенные выплаты за март",- сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин заявил о сбоях в системе общей заботы о здоровье человечества
Вчера, 18:05
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала