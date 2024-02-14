https://ria.ru/20240214/vydacha-1927213789.html

Сенатор назвал отказ Канады выдать Гунько пособничеством фашизму

Сенатор назвал отказ Канады выдать Гунько пособничеством фашизму - РИА Новости, 14.02.2024

Сенатор назвал отказ Канады выдать Гунько пособничеством фашизму

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал отказ Канады выдать российской стороне бывшего эсэсовца Ярослава Гунько... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T01:55

2024-02-14T01:55

2024-02-14T01:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал отказ Канады выдать российской стороне бывшего эсэсовца Ярослава Гунько пособничеством фашизму. Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому аплодировал канадский парламент и Владимир Зеленский, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. "Канада решила защищать фашизм. Но будущего у таких стран нет. В этой ситуации они показали себя пособниками фашизма", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, неслучайно именно Канада укрывала на своей территории после окончания войны многих приверженцев и последователей Гитлера. В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Канадский парламент в сентябре прошлого года в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.

https://ria.ru/20240214/kanada-1927209519.html

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в мире, канада, россия, москва, сергей цеков, владимир зеленский, ярослав хунка, следственный комитет россии (ск рф)