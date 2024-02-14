Рейтинг@Mail.ru
Сенатор назвал отказ Канады выдать Гунько пособничеством фашизму - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/vydacha-1927213789.html
Сенатор назвал отказ Канады выдать Гунько пособничеством фашизму
Сенатор назвал отказ Канады выдать Гунько пособничеством фашизму - РИА Новости, 14.02.2024
Сенатор назвал отказ Канады выдать Гунько пособничеством фашизму
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал отказ Канады выдать российской стороне бывшего эсэсовца Ярослава Гунько... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T01:55
2024-02-14T01:55
в мире
канада
россия
москва
сергей цеков
владимир зеленский
ярослав хунка
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал отказ Канады выдать российской стороне бывшего эсэсовца Ярослава Гунько пособничеством фашизму. Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому аплодировал канадский парламент и Владимир Зеленский, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. "Канада решила защищать фашизм. Но будущего у таких стран нет. В этой ситуации они показали себя пособниками фашизма", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, неслучайно именно Канада укрывала на своей территории после окончания войны многих приверженцев и последователей Гитлера. В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. Канадский парламент в сентябре прошлого года в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20240214/kanada-1927209519.html
https://ria.ru/20240214/gunko-1927210238.html
канада
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, россия, москва, сергей цеков, владимир зеленский, ярослав хунка, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Канада, Россия, Москва, Сергей Цеков, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка, Следственный комитет России (СК РФ)
Сенатор назвал отказ Канады выдать Гунько пособничеством фашизму

Сенатор Цеков назвал отказ Канады выдать Гунько пособничеством фашизму

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал отказ Канады выдать российской стороне бывшего эсэсовца Ярослава Гунько пособничеством фашизму.
Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому аплодировал канадский парламент и Владимир Зеленский, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Канада попросила "дополнительное время" для ответа по делу нациста Гунько
00:37
"Канада решила защищать фашизм. Но будущего у таких стран нет. В этой ситуации они показали себя пособниками фашизма", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, неслучайно именно Канада укрывала на своей территории после окончания войны многих приверженцев и последователей Гитлера.
В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.
Канадский парламент в сентябре прошлого года в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
Раввин Аарон Гуревич - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Раввин назвал иск России к Гунько символом нравственной справедливости
00:49
 
В миреКанадаРоссияМоскваСергей ЦековВладимир ЗеленскийЯрослав ХункаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала