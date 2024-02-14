Рейтинг@Mail.ru
Член ЦИК призвал не сравнивать избирательную систему США с российской - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 14.02.2024 (обновлено: 13:45 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/vybory-1927322049.html
Член ЦИК призвал не сравнивать избирательную систему США с российской
Член ЦИК призвал не сравнивать избирательную систему США с российской - РИА Новости, 14.02.2024
Член ЦИК призвал не сравнивать избирательную систему США с российской
Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин назвал избирательную систему США "мусорной" и призвал не сравнивать ее с российской. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:32
2024-02-14T13:45
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927325955_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_b49b16c1fc497a72a24719565112a4fe.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин назвал избирательную систему США "мусорной" и призвал не сравнивать ее с российской. На заседании член ЦИК РФ Евгений Колюшин во время обсуждения постановления, позволяющего устанавливать терминалы электронного голосования на временных избирательных участках в исключительных случаях, назвал эту инициативу проявлением "тренда на американизацию выборов". В свою очередь Лопатин рассказал о большом интересе зарубежных наблюдателей к передовым техническим решениям, которые применяются в избирательной системе России. "Поэтому, уважаемый Евгений Иванович, я попрошу вас впредь не сравнивать нашу избирательную систему с "мусорной" американской системой, где выбирают собак, умерших, где бюллетени валяются возле помоек после выборов. Поэтому, если можно, то не надо сравнивать нас с какой-то там "мусорной" американской системой", - сказал Лопатин.
https://ria.ru/20240214/vybory-1927163881.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927325955_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_10f342c9c2b96adbe2528eaa72909bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире
Россия, США, В мире
Член ЦИК призвал не сравнивать избирательную систему США с российской

Член ЦИК назвал избирательную систему США мусорной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧлен Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин
Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин назвал избирательную систему США "мусорной" и призвал не сравнивать ее с российской.
На заседании член ЦИК РФ Евгений Колюшин во время обсуждения постановления, позволяющего устанавливать терминалы электронного голосования на временных избирательных участках в исключительных случаях, назвал эту инициативу проявлением "тренда на американизацию выборов". В свою очередь Лопатин рассказал о большом интересе зарубежных наблюдателей к передовым техническим решениям, которые применяются в избирательной системе России.
"Поэтому, уважаемый Евгений Иванович, я попрошу вас впредь не сравнивать нашу избирательную систему с "мусорной" американской системой, где выбирают собак, умерших, где бюллетени валяются возле помоек после выборов. Поэтому, если можно, то не надо сравнивать нас с какой-то там "мусорной" американской системой", - сказал Лопатин.
Уличные выступления в последний день предвыборной кампании Ганджара Праново в Семаранге - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Выборы без цветных революций? Не ждите и не надейтесь
Вчера, 08:00
 
РоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала