https://ria.ru/20240214/vybory-1927322049.html

Член ЦИК призвал не сравнивать избирательную систему США с российской

Член ЦИК призвал не сравнивать избирательную систему США с российской - РИА Новости, 14.02.2024

Член ЦИК призвал не сравнивать избирательную систему США с российской

Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин назвал избирательную систему США "мусорной" и призвал не сравнивать ее с российской. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:32

2024-02-14T13:32

2024-02-14T13:45

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин назвал избирательную систему США "мусорной" и призвал не сравнивать ее с российской. На заседании член ЦИК РФ Евгений Колюшин во время обсуждения постановления, позволяющего устанавливать терминалы электронного голосования на временных избирательных участках в исключительных случаях, назвал эту инициативу проявлением "тренда на американизацию выборов". В свою очередь Лопатин рассказал о большом интересе зарубежных наблюдателей к передовым техническим решениям, которые применяются в избирательной системе России. "Поэтому, уважаемый Евгений Иванович, я попрошу вас впредь не сравнивать нашу избирательную систему с "мусорной" американской системой, где выбирают собак, умерших, где бюллетени валяются возле помоек после выборов. Поэтому, если можно, то не надо сравнивать нас с какой-то там "мусорной" американской системой", - сказал Лопатин.

https://ria.ru/20240214/vybory-1927163881.html

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Дарья Буймова

россия, сша, в мире