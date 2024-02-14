https://ria.ru/20240214/vostochnyy-1927384172.html

Аэропорт космодрома Восточный впервые принял грузовой самолет

Аэропорт космодрома Восточный впервые принял грузовой самолет - РИА Новости, 14.02.2024

Аэропорт космодрома Восточный впервые принял грузовой самолет

Аэропорт космодрома Восточный принял первый грузовой самолет, сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:03

2024-02-14T17:03

2024-02-14T17:05

наука

роскосмос

ту-134

наука

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Аэропорт космодрома Восточный принял первый грузовой самолет, сообщает "Роскосмос". "На посадочную площадку строящегося аэропортового комплекса космодрома Восточный приземлился первый грузовой самолет госкорпорации "Роскосмос" — Ил-76МДК с грузом космического назначения", - говорится на сайте госкорпорации. Отмечается, что специалисты разгрузили контейнеры и автотранспортом доставили их на технический комплекс космодрома. Первый самолёт, пассажирский Ту-134, приземлился в аэропорту космодрома Восточный в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы 14 августа 2023 года.

https://ria.ru/20231223/roskosmos-1917652525.html

https://ria.ru/20240123/roskosmos-1922929597.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

роскосмос, ту-134, наука