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Аэропорт космодрома Восточный впервые принял грузовой самолет - РИА Новости, 14.02.2024
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Наука
 
17:03 14.02.2024 (обновлено: 17:05 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/vostochnyy-1927384172.html
Аэропорт космодрома Восточный впервые принял грузовой самолет
Аэропорт космодрома Восточный впервые принял грузовой самолет - РИА Новости, 14.02.2024
Аэропорт космодрома Восточный впервые принял грузовой самолет
Аэропорт космодрома Восточный принял первый грузовой самолет, сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:03
2024-02-14T17:05
наука
роскосмос
ту-134
наука
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Аэропорт космодрома Восточный принял первый грузовой самолет, сообщает "Роскосмос". "На посадочную площадку строящегося аэропортового комплекса космодрома Восточный приземлился первый грузовой самолет госкорпорации "Роскосмос" — Ил-76МДК с грузом космического назначения", - говорится на сайте госкорпорации. Отмечается, что специалисты разгрузили контейнеры и автотранспортом доставили их на технический комплекс космодрома. Первый самолёт, пассажирский Ту-134, приземлился в аэропорту космодрома Восточный в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы 14 августа 2023 года.
https://ria.ru/20231223/roskosmos-1917652525.html
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роскосмос, ту-134, наука
Наука, Роскосмос, Ту-134, Наука
Аэропорт космодрома Восточный впервые принял грузовой самолет

"Роскосмос": в строящемся аэропорту космодрома Восточный сел грузовой самолет

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкПервый грузовой самолет Госкорпорации "Роскосмос" - Ил-76МДК, с грузом космического назначения, приземляется на посадочную площадку строящегося аэропортового комплекса космодрома Восточный в Амурской области
Первый грузовой самолет Госкорпорации Роскосмос - Ил-76МДК, с грузом космического назначения, приземляется на посадочную площадку строящегося аэропортового комплекса космодрома Восточный в Амурской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Роскосмос
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Первый грузовой самолет Госкорпорации "Роскосмос" - Ил-76МДК, с грузом космического назначения, приземляется на посадочную площадку строящегося аэропортового комплекса космодрома Восточный в Амурской области
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Аэропорт космодрома Восточный принял первый грузовой самолет, сообщает "Роскосмос".
"На посадочную площадку строящегося аэропортового комплекса космодрома Восточный приземлился первый грузовой самолет госкорпорации "Роскосмос" — Ил-76МДК с грузом космического назначения", - говорится на сайте госкорпорации.
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Отмечается, что специалисты разгрузили контейнеры и автотранспортом доставили их на технический комплекс космодрома.
Первый самолёт, пассажирский Ту-134, приземлился в аэропорту космодрома Восточный в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы 14 августа 2023 года.
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