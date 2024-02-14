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Московских водителей предупредили о сильном снегопаде и похолодании - РИА Новости, 14.02.2024
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20:51 14.02.2024
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Московских водителей предупредили о сильном снегопаде и похолодании
Московских водителей предупредили о сильном снегопаде и похолодании - РИА Новости, 14.02.2024
Московских водителей предупредили о сильном снегопаде и похолодании
Автомобилистам Москвы рекомендуется быть внимательными на дорогах из-за ожидаемых сложных погодных условий в ближайшие дни, сообщил РИА Новости заммэра столицы... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:51
2024-02-14T20:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Автомобилистам Москвы рекомендуется быть внимательными на дорогах из-за ожидаемых сложных погодных условий в ближайшие дни, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что в Москве ожидаются достаточно сложные погодные условия в ближайшие дни. После прошедших ледяных дождей наступит резкое похолодание. По его словам, ориентировочно с трех утра ближайших суток начнется сильный снегопад. До вечера 15 февраля выпадет более 11 сантиметров снега. "Просил бы всех автовладельцев быть очень внимательными в это время, с пониманием относиться к тому, что будет работать снегоуборочная техника", - сказал Бирюков.
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общество, москва, петр бирюков, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
Московских водителей предупредили о сильном снегопаде и похолодании

Московских водителей попросили быть внимательными из-за сложных погодных условий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДорожая обстановка в Москве
Дорожая обстановка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дорожая обстановка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Автомобилистам Москвы рекомендуется быть внимательными на дорогах из-за ожидаемых сложных погодных условий в ближайшие дни, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра пояснил, что в Москве ожидаются достаточно сложные погодные условия в ближайшие дни. После прошедших ледяных дождей наступит резкое похолодание. По его словам, ориентировочно с трех утра ближайших суток начнется сильный снегопад. До вечера 15 февраля выпадет более 11 сантиметров снега.
«
"Просил бы всех автовладельцев быть очень внимательными в это время, с пониманием относиться к тому, что будет работать снегоуборочная техника", - сказал Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковСнегопад в Москве
 
 
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