https://ria.ru/20240214/voditeli-1927440854.html
Московских водителей предупредили о сильном снегопаде и похолодании
Московских водителей предупредили о сильном снегопаде и похолодании - РИА Новости, 14.02.2024
Московских водителей предупредили о сильном снегопаде и похолодании
Автомобилистам Москвы рекомендуется быть внимательными на дорогах из-за ожидаемых сложных погодных условий в ближайшие дни, сообщил РИА Новости заммэра столицы... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:51
2024-02-14T20:51
2024-02-14T20:51
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петр бирюков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Автомобилистам Москвы рекомендуется быть внимательными на дорогах из-за ожидаемых сложных погодных условий в ближайшие дни, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что в Москве ожидаются достаточно сложные погодные условия в ближайшие дни. После прошедших ледяных дождей наступит резкое похолодание. По его словам, ориентировочно с трех утра ближайших суток начнется сильный снегопад. До вечера 15 февраля выпадет более 11 сантиметров снега. "Просил бы всех автовладельцев быть очень внимательными в это время, с пониманием относиться к тому, что будет работать снегоуборочная техника", - сказал Бирюков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
Московских водителей предупредили о сильном снегопаде и похолодании
Московских водителей попросили быть внимательными из-за сложных погодных условий