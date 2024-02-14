https://ria.ru/20240214/voditeli-1927440854.html

Московских водителей предупредили о сильном снегопаде и похолодании

Московских водителей предупредили о сильном снегопаде и похолодании - РИА Новости, 14.02.2024

Московских водителей предупредили о сильном снегопаде и похолодании

Автомобилистам Москвы рекомендуется быть внимательными на дорогах из-за ожидаемых сложных погодных условий в ближайшие дни, сообщил РИА Новости заммэра столицы... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:51

2024-02-14T20:51

2024-02-14T20:51

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Автомобилистам Москвы рекомендуется быть внимательными на дорогах из-за ожидаемых сложных погодных условий в ближайшие дни, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что в Москве ожидаются достаточно сложные погодные условия в ближайшие дни. После прошедших ледяных дождей наступит резкое похолодание. По его словам, ориентировочно с трех утра ближайших суток начнется сильный снегопад. До вечера 15 февраля выпадет более 11 сантиметров снега. "Просил бы всех автовладельцев быть очень внимательными в это время, с пониманием относиться к тому, что будет работать снегоуборочная техника", - сказал Бирюков.

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, петр бирюков, снегопад в москве