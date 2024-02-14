https://ria.ru/20240214/vaktsinatsiya-1927379947.html

Ракова рассказала о вакцинации от кори и коронавируса в Москве

Ракова рассказала о вакцинации от кори и коронавируса в Москве - РИА Новости, 14.02.2024

Ракова рассказала о вакцинации от кори и коронавируса в Москве

Вакцин от кори и ковида в Москве достаточно, идет плановая вакцинация, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:44

2024-02-14T16:44

2024-02-14T16:46

общество

здоровье - общество

москва

анастасия ракова

вакцинация

коронавирус covid-19

корь

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вакцин от кори и ковида в Москве достаточно, идет плановая вакцинация, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. "Достаточно, да, на сегодняшний день идет плановая вакцинация", - сказала она журналистам в кулуарах Форума будущих технологий, отвечая на соответствующий вопрос.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, москва, анастасия ракова , вакцинация, коронавирус covid-19, корь