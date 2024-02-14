https://ria.ru/20240214/vaktsinatsiya-1927379947.html
Ракова рассказала о вакцинации от кори и коронавируса в Москве
Ракова рассказала о вакцинации от кори и коронавируса в Москве - РИА Новости, 14.02.2024
Ракова рассказала о вакцинации от кори и коронавируса в Москве
Вакцин от кори и ковида в Москве достаточно, идет плановая вакцинация, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:44
2024-02-14T16:44
2024-02-14T16:46
общество
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
вакцинация
коронавирус covid-19
корь
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вакцин от кори и ковида в Москве достаточно, идет плановая вакцинация, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. "Достаточно, да, на сегодняшний день идет плановая вакцинация", - сказала она журналистам в кулуарах Форума будущих технологий, отвечая на соответствующий вопрос.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, москва, анастасия ракова , вакцинация, коронавирус covid-19, корь
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , Вакцинация, Коронавирус COVID-19, Корь
Ракова рассказала о вакцинации от кори и коронавируса в Москве
Ракова: в Москве достаточно вакцин от кори и ковида, идет плановая вакцинация