Рейтинг@Mail.ru
Ракова рассказала о вакцинации от кори и коронавируса в Москве - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 14.02.2024 (обновлено: 16:46 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/vaktsinatsiya-1927379947.html
Ракова рассказала о вакцинации от кори и коронавируса в Москве
Ракова рассказала о вакцинации от кори и коронавируса в Москве - РИА Новости, 14.02.2024
Ракова рассказала о вакцинации от кори и коронавируса в Москве
Вакцин от кори и ковида в Москве достаточно, идет плановая вакцинация, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:44
2024-02-14T16:46
общество
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
вакцинация
коронавирус covid-19
корь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_2b41956c66551c68c324762ca63694da.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вакцин от кори и ковида в Москве достаточно, идет плановая вакцинация, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. "Достаточно, да, на сегодняшний день идет плановая вакцинация", - сказала она журналистам в кулуарах Форума будущих технологий, отвечая на соответствующий вопрос.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4d51297e5a64c00828cfa91873bc859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, москва, анастасия ракова , вакцинация, коронавирус covid-19, корь
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , Вакцинация, Коронавирус COVID-19, Корь
Ракова рассказала о вакцинации от кори и коронавируса в Москве

Ракова: в Москве достаточно вакцин от кори и ковида, идет плановая вакцинация

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вакцин от кори и ковида в Москве достаточно, идет плановая вакцинация, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
«
"Достаточно, да, на сегодняшний день идет плановая вакцинация", - сказала она журналистам в кулуарах Форума будущих технологий, отвечая на соответствующий вопрос.
Корь: симптомы, осложнения и профилактикаКорь: симптомы, осложнения и профилактика
Инфографика
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваАнастасия РаковаВакцинацияКоронавирус COVID-19Корь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала