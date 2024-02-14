https://ria.ru/20240214/ukraina-1927405007.html
Украинские войска пожаловались на дефицит ракет для западных систем ПВО
Украинские войска пожаловались на дефицит ракет для западных систем ПВО - РИА Новости, 14.02.2024
Украинские войска пожаловались на дефицит ракет для западных систем ПВО
Украина испытывает дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:03
2024-02-14T18:03
2024-02-14T18:03
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Украина испытывает дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Про дефицит можно сказать, (что) он всегда будет… Мы тратим большой запас зенитных управляемых ракет. Мы регулярно проводим дискуссии с западными партнерами относительно пополнения запасов зенитных ракет", - сказал Игнат на брифинге, отвечая на вопрос, испытывают ли ВСУ дефицит в ракетах для ПВО. Кроме того, Игнат в очередной раз заявил, что Украина остро нуждается в истребителях F-16, к получению которых готовится. При этом он выразил надежду, что среди пилотов на указанный тип самолетов появятся женщины. "Женщин среди пилотов пока нет, но надеемся, что они будут и на F-16", - подчеркнул он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240214/udary-1927346449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские войска пожаловались на дефицит ракет для западных систем ПВО
Спикер ВВС Игнат: Украине не хватает ракет для западных систем ПВО
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Украина испытывает дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Про дефицит можно сказать, (что) он всегда будет… Мы тратим большой запас зенитных управляемых ракет. Мы регулярно проводим дискуссии с западными партнерами относительно пополнения запасов зенитных ракет", - сказал Игнат на брифинге, отвечая на вопрос, испытывают ли ВСУ дефицит в ракетах для ПВО.
Кроме того, Игнат в очередной раз заявил, что Украина остро нуждается в истребителях F-16, к получению которых готовится. При этом он выразил надежду, что среди пилотов на указанный тип самолетов появятся женщины. "Женщин среди пилотов пока нет, но надеемся, что они будут и на F-16", - подчеркнул он.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран.
Безостановочные удары. В Германии раскрыли, что Россия сделала с ВСУ