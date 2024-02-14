https://ria.ru/20240214/ukraina-1927405007.html

Украинские войска пожаловались на дефицит ракет для западных систем ПВО

Украинские войска пожаловались на дефицит ракет для западных систем ПВО - РИА Новости, 14.02.2024

Украинские войска пожаловались на дефицит ракет для западных систем ПВО

Украина испытывает дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:03

2024-02-14T18:03

2024-02-14T18:03

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Украина испытывает дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Про дефицит можно сказать, (что) он всегда будет… Мы тратим большой запас зенитных управляемых ракет. Мы регулярно проводим дискуссии с западными партнерами относительно пополнения запасов зенитных ракет", - сказал Игнат на брифинге, отвечая на вопрос, испытывают ли ВСУ дефицит в ракетах для ПВО. Кроме того, Игнат в очередной раз заявил, что Украина остро нуждается в истребителях F-16, к получению которых готовится. При этом он выразил надежду, что среди пилотов на указанный тип самолетов появятся женщины. "Женщин среди пилотов пока нет, но надеемся, что они будут и на F-16", - подчеркнул он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240214/udary-1927346449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр