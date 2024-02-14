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Остин предложил донорам Украины проработать экстренные поставки боеприпасов - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927389928.html
Остин предложил донорам Украины проработать экстренные поставки боеприпасов
Остин предложил донорам Украины проработать экстренные поставки боеприпасов - РИА Новости, 14.02.2024
Остин предложил донорам Украины проработать экстренные поставки боеприпасов
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что доноры военной помощи Украины проработают на своей встрече в среду экстренные потребности Киева в артиллерийских снарядах... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:25
2024-02-14T17:25
специальная военная операция на украине
украина
ллойд остин
в мире
сша
министерство обороны сша
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что доноры военной помощи Украины проработают на своей встрече в среду экстренные потребности Киева в артиллерийских снарядах и ракетах для комплексов ПВО. Остин председательствует на ежемесячной встрече контактной группы по Украине, которая собралась в виртуальном режиме из-за болезни американского министра. "Мы проработаем сегодня потребности Украины на ближайшую перспективу, в том числе экстренную необходимость поставок боеприпасов для артиллерии и ракет ПВО", - сказал министр. Он поблагодарил участников группы за формирование "коалиций", взявший на себя содействие Украине в строительстве тех или иных видов вооруженных сил в расчете в том числе на период после окончания конфликта. "Это означает отстраивание будущей артиллерии Украины и обеспечение ее достаточным объемом боеприпасов. Это означает оснащение Украины (истребителями) F-16 и инфраструктурой для их эксплуатации. И это означает выстраивание интегрированной и многоуровневой сети ПВО на Украине, чтобы она могла защищать свое гражданское население, города и небо", - сказал Остин. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240213/rossiya-1927077825.html
https://ria.ru/20240213/snaryady-1927023966.html
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украина, ллойд остин, в мире, сша, министерство обороны сша, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ллойд Остин, В мире, США, Министерство обороны США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Остин предложил донорам Украины проработать экстренные поставки боеприпасов

Остин: доноры Украины проработают экстренные поставки снарядов и ракет ПВО

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что доноры военной помощи Украины проработают на своей встрече в среду экстренные потребности Киева в артиллерийских снарядах и ракетах для комплексов ПВО.
Остин председательствует на ежемесячной встрече контактной группы по Украине, которая собралась в виртуальном режиме из-за болезни американского министра.
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"Мы проработаем сегодня потребности Украины на ближайшую перспективу, в том числе экстренную необходимость поставок боеприпасов для артиллерии и ракет ПВО", - сказал министр. Он поблагодарил участников группы за формирование "коалиций", взявший на себя содействие Украине в строительстве тех или иных видов вооруженных сил в расчете в том числе на период после окончания конфликта.
"Это означает отстраивание будущей артиллерии Украины и обеспечение ее достаточным объемом боеприпасов. Это означает оснащение Украины (истребителями) F-16 и инфраструктурой для их эксплуатации. И это означает выстраивание интегрированной и многоуровневой сети ПВО на Украине, чтобы она могла защищать свое гражданское население, города и небо", - сказал Остин.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛлойд ОстинВ миреСШАМинистерство обороны СШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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