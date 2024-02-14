https://ria.ru/20240214/ukraina-1927389928.html

Остин предложил донорам Украины проработать экстренные поставки боеприпасов

Остин предложил донорам Украины проработать экстренные поставки боеприпасов - РИА Новости, 14.02.2024

Остин предложил донорам Украины проработать экстренные поставки боеприпасов

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что доноры военной помощи Украины проработают на своей встрече в среду экстренные потребности Киева в артиллерийских снарядах... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:25

2024-02-14T17:25

2024-02-14T17:25

специальная военная операция на украине

украина

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что доноры военной помощи Украины проработают на своей встрече в среду экстренные потребности Киева в артиллерийских снарядах и ракетах для комплексов ПВО. Остин председательствует на ежемесячной встрече контактной группы по Украине, которая собралась в виртуальном режиме из-за болезни американского министра. "Мы проработаем сегодня потребности Украины на ближайшую перспективу, в том числе экстренную необходимость поставок боеприпасов для артиллерии и ракет ПВО", - сказал министр. Он поблагодарил участников группы за формирование "коалиций", взявший на себя содействие Украине в строительстве тех или иных видов вооруженных сил в расчете в том числе на период после окончания конфликта. "Это означает отстраивание будущей артиллерии Украины и обеспечение ее достаточным объемом боеприпасов. Это означает оснащение Украины (истребителями) F-16 и инфраструктурой для их эксплуатации. И это означает выстраивание интегрированной и многоуровневой сети ПВО на Украине, чтобы она могла защищать свое гражданское население, города и небо", - сказал Остин. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240213/rossiya-1927077825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, ллойд остин, в мире, сша, министерство обороны сша, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины