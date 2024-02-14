https://ria.ru/20240214/ukraina-1927292632.html

Главком ВСУ признал сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском

Главком ВСУ признал сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском - РИА Новости, 14.02.2024

Главком ВСУ признал сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:00

2024-02-14T12:00

2024-02-14T12:08

в мире

авдеевка

донецкая народная республика

харьковская область

александр сырский

рустем умеров

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области. "Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на авдеевском и купянском направлениях. Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная", - написал Сырский, отметив, что российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе". Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.

https://ria.ru/20240213/vsu-1927202726.html

авдеевка

донецкая народная республика

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авдеевка, донецкая народная республика, харьковская область, александр сырский, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины