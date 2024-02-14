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Главком ВСУ признал сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском
Главком ВСУ признал сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском - РИА Новости, 14.02.2024
Главком ВСУ признал сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:00
2024-02-14T12:00
2024-02-14T12:08
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харьковская область
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области. "Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на авдеевском и купянском направлениях. Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная", - написал Сырский, отметив, что российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе". Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.
https://ria.ru/20240213/vsu-1927202726.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, харьковская область, александр сырский, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины
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Главком ВСУ признал сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском
Главком ВСУ признал чрезвычайно сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском