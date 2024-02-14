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Главком ВСУ признал сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 14.02.2024 (обновлено: 12:08 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927292632.html
Главком ВСУ признал сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском
Главком ВСУ признал сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском - РИА Новости, 14.02.2024
Главком ВСУ признал сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:00
2024-02-14T12:08
в мире
авдеевка
донецкая народная республика
харьковская область
александр сырский
рустем умеров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области. "Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на авдеевском и купянском направлениях. Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная", - написал Сырский, отметив, что российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе". Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.
https://ria.ru/20240213/vsu-1927202726.html
авдеевка
донецкая народная республика
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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, харьковская область, александр сырский, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Александр Сырский, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Главком ВСУ признал сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском

Главком ВСУ признал чрезвычайно сложной обстановку под Авдеевкой и Купянском

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области.
"Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на авдеевском и купянском направлениях. Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная", - написал Сырский, отметив, что российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе".
Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьАлександр СырскийРустем УмеровВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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