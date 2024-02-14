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Румынские спасатели обнаружили в горах двух уклонистов с Украины - РИА Новости, 14.02.2024
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11:03 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/uklonisty-1927276670.html
Румынские спасатели обнаружили в горах двух уклонистов с Украины
Румынские спасатели обнаружили в горах двух уклонистов с Украины - РИА Новости, 14.02.2024
Румынские спасатели обнаружили в горах двух уклонистов с Украины
Румынские спасатели сообщили, что обнаружили в горах в уезде Марамуреш двух уклонистов с Украины, им оказана медицинская помощь. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:03
2024-02-14T11:03
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Румынские спасатели сообщили, что обнаружили в горах в уезде Марамуреш двух уклонистов с Украины, им оказана медицинская помощь. "Поисково-спасательным отрядом SPJ Salvamont Maramures совместно с коллегами из пограничной полиции удалось найти двух граждан Украины… Они были переданы приехавшим на помощь медицинским бригадам", - говорится на странице службы Salvamont в соцсети Facebook*. Румынская служба 112 получила звонок от женщины, которая сообщила, что ее муж пропал в горах, пытаясь покинуть границу Украины после получения приказа о мобилизации. Было установлено, что покинуть украинскую территорию попытались трое мужчин. Один из них по пути решил вернуться обратно, двое других заблудились. Спасатели обнаружили их на второй день. Врачи диагностировали у мужчин легкое переохлаждение. Первый замглавы нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе сообщил во вторник, что в стране расследуют около 9,4 тысячи уголовных дел за уклонение от мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240213/mobilizatsiya-1927124000.html
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353
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Румынские спасатели обнаружили в горах двух уклонистов с Украины

Румынские спасатели нашли в горах в уезде Марамуреш двух уклонистов с Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Румынские спасатели сообщили, что обнаружили в горах в уезде Марамуреш двух уклонистов с Украины, им оказана медицинская помощь.
"Поисково-спасательным отрядом SPJ Salvamont Maramures совместно с коллегами из пограничной полиции удалось найти двух граждан Украины… Они были переданы приехавшим на помощь медицинским бригадам", - говорится на странице службы Salvamont в соцсети Facebook*.
Румынская служба 112 получила звонок от женщины, которая сообщила, что ее муж пропал в горах, пытаясь покинуть границу Украины после получения приказа о мобилизации.
Было установлено, что покинуть украинскую территорию попытались трое мужчин. Один из них по пути решил вернуться обратно, двое других заблудились. Спасатели обнаружили их на второй день. Врачи диагностировали у мужчин легкое переохлаждение.
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Первый замглавы нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе сообщил во вторник, что в стране расследуют около 9,4 тысячи уголовных дел за уклонение от мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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