https://ria.ru/20240214/ugroza-1927453213.html

Спикер Джонсон призвал не паниковать из-за "угрозы нацбезопасности" США

Спикер Джонсон призвал не паниковать из-за "угрозы нацбезопасности" США - РИА Новости, 14.02.2024

Спикер Джонсон призвал не паниковать из-за "угрозы нацбезопасности" США

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американцам не следует паниковать из-за таинственной угрозы национальной безопасности, которую активно РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T22:53

2024-02-14T22:53

2024-02-14T23:41

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американцам не следует паниковать из-за таинственной угрозы национальной безопасности, которую активно обсуждает американский истеблишмент. Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу. "Я хочу заверить американский народ: нет причин для паники в обществе", - сказал Джонсон, кадры показывал телеканал Fox.

https://ria.ru/20240214/ugroza-1927451863.html

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в мире, сша, майк джонсон, джо байден, джейк салливан