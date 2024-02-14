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Угроза нацбезопасности США может быть связана с космосом, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2024
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22:37 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927451863.html
Угроза нацбезопасности США может быть связана с космосом, сообщили СМИ
Угроза нацбезопасности США может быть связана с космосом, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2024
Угроза нацбезопасности США может быть связана с космосом, сообщили СМИ
Неназванная угроза национальной безопасности США, которую обсуждает американский истеблишмент, может быть связана с космической сферой, сообщает со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T22:37
2024-02-14T22:37
в мире
сша
россия
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Неназванная угроза национальной безопасности США, которую обсуждает американский истеблишмент, может быть связана с космической сферой, сообщает со ссылкой на источники корреспондент телеканала Fox News из пула Белого дома Жаки Хайнрих. Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу. "Чиновник Пентагона сообщил мне, что эта угроза связана с космосом", - написала Хайнрих в соцсети Х. При этом телеканал CNN со ссылкой на источники предположил, что угроза нацбезопасности США связана с Россией.
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в мире, сша, россия, джо байден, министерство обороны сша, джейк салливан
В мире, США, Россия, Джо Байден, Министерство обороны США, Джейк Салливан
Угроза нацбезопасности США может быть связана с космосом, сообщили СМИ

Fox News: таинственная угроза нацбезопасности США может быть связана с космосом

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Капитолий . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Неназванная угроза национальной безопасности США, которую обсуждает американский истеблишмент, может быть связана с космической сферой, сообщает со ссылкой на источники корреспондент телеканала Fox News из пула Белого дома Жаки Хайнрих.
Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу.
«
"Чиновник Пентагона сообщил мне, что эта угроза связана с космосом", - написала Хайнрих в соцсети Х.
При этом телеканал CNN со ссылкой на источники предположил, что угроза нацбезопасности США связана с Россией.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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