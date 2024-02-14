https://ria.ru/20240214/ugroza-1927451863.html

Угроза нацбезопасности США может быть связана с космосом, сообщили СМИ

Угроза нацбезопасности США может быть связана с космосом, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2024

Угроза нацбезопасности США может быть связана с космосом, сообщили СМИ

Неназванная угроза национальной безопасности США, которую обсуждает американский истеблишмент, может быть связана с космической сферой, сообщает со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T22:37

2024-02-14T22:37

2024-02-14T22:37

в мире

сша

россия

джо байден

министерство обороны сша

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Неназванная угроза национальной безопасности США, которую обсуждает американский истеблишмент, может быть связана с космической сферой, сообщает со ссылкой на источники корреспондент телеканала Fox News из пула Белого дома Жаки Хайнрих. Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу. "Чиновник Пентагона сообщил мне, что эта угроза связана с космосом", - написала Хайнрих в соцсети Х. При этом телеканал CNN со ссылкой на источники предположил, что угроза нацбезопасности США связана с Россией.

https://ria.ru/20240214/amerikantsy-1927442335.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, джо байден, министерство обороны сша, джейк салливан