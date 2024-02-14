https://ria.ru/20240214/ugroza-1927447313.html

Американский конгресс предупредили об "иностранной угрозе", пишут СМИ

Американский конгресс предупредили об "иностранной угрозе", пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2024

Американский конгресс предупредили об "иностранной угрозе", пишут СМИ

Конгресс США предупредили об "иностранной угрозе", сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:55

2024-02-14T20:55

2024-02-14T21:55

в мире

сша

джо байден

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Конгресс США предупредили об "иностранной угрозе", сообщает телеканал NBC News. "Демократический источник, знакомый с предупреждением сообщил, что речь идет о "серьезной проблеме, которая может привести к дестабилизирующей ситуации и угрозе в сфере нацбезопасности", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, источник говорил о "возможной иностранной угрозе", но не привел подробностей. Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу.

https://ria.ru/20240214/ugroza-1927444372.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, джейк салливан