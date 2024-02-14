https://ria.ru/20240214/ugroza-1927447313.html
Американский конгресс предупредили об "иностранной угрозе", пишут СМИ
Американский конгресс предупредили об "иностранной угрозе", пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2024
Американский конгресс предупредили об "иностранной угрозе", пишут СМИ
Конгресс США предупредили об "иностранной угрозе", сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:55
2024-02-14T20:55
2024-02-14T21:55
в мире
сша
джо байден
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Конгресс США предупредили об "иностранной угрозе", сообщает телеканал NBC News. "Демократический источник, знакомый с предупреждением сообщил, что речь идет о "серьезной проблеме, которая может привести к дестабилизирующей ситуации и угрозе в сфере нацбезопасности", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, источник говорил о "возможной иностранной угрозе", но не привел подробностей. Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу.
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927444372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, джейк салливан
В мире, США, Джо Байден, Джейк Салливан
Американский конгресс предупредили об "иностранной угрозе", пишут СМИ
NBC News: конгресс США предупредили об "возможной иностранной угрозе"