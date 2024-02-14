Рейтинг@Mail.ru
Американский конгресс предупредили об "иностранной угрозе", пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 14.02.2024 (обновлено: 21:55 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927447313.html
Американский конгресс предупредили об "иностранной угрозе", пишут СМИ
Американский конгресс предупредили об "иностранной угрозе", пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2024
Американский конгресс предупредили об "иностранной угрозе", пишут СМИ
Конгресс США предупредили об "иностранной угрозе", сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:55
2024-02-14T21:55
в мире
сша
джо байден
джейк салливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Конгресс США предупредили об "иностранной угрозе", сообщает телеканал NBC News. "Демократический источник, знакомый с предупреждением сообщил, что речь идет о "серьезной проблеме, которая может привести к дестабилизирующей ситуации и угрозе в сфере нацбезопасности", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, источник говорил о "возможной иностранной угрозе", но не привел подробностей. Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу.
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927444372.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, джейк салливан
В мире, США, Джо Байден, Джейк Салливан
Американский конгресс предупредили об "иностранной угрозе", пишут СМИ

NBC News: конгресс США предупредили об "возможной иностранной угрозе"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Конгресс США предупредили об "иностранной угрозе", сообщает телеканал NBC News.
«
"Демократический источник, знакомый с предупреждением сообщил, что речь идет о "серьезной проблеме, которая может привести к дестабилизирующей ситуации и угрозе в сфере нацбезопасности", - сообщает телеканал.
Как говорится в сообщении, источник говорил о "возможной иностранной угрозе", но не привел подробностей.
Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники
Вчера, 21:17
 
В миреСШАДжо БайденДжейк Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала