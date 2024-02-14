https://ria.ru/20240214/ugroza-1927445525.html

Советник Байдена намерен доложить конгрессу об "угрозе нацбезопасности" США

Советник Байдена намерен доложить конгрессу об "угрозе нацбезопасности" США - РИА Новости, 14.02.2024

Советник Байдена намерен доложить конгрессу об "угрозе нацбезопасности" США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в четверг лично проведет брифинг для лидеров конгресса о некоей "угрозе... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T21:00

2024-02-14T21:00

2024-02-14T21:34

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в четверг лично проведет брифинг для лидеров конгресса о некоей "угрозе национальной безопасности", он отказался конкретизировать, о чем идет речь. "Я жду встречи с ними и, очевидно, там мы определимся, как действовать дальше. С этой трибуны я не могу ничего больше сказать", - заявил Салливан журналистам на брифинге Белого дома. Комитет по разведке палаты представителей ранее сообщил, что все члены конгресса оповещены о "серьезной угрозе национальной безопасности", и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Салливан рассказал, что в начале недели запросил встречу с "бандой восьми" (лидерами конгресса) - встреча состоится в четверг. "Это на самом деле очень необычно для советника по национальной безопасности так поступать", - отметил он.

https://ria.ru/20240214/amerikantsy-1927442335.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, джейк салливан, джо байден