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CNN: "угроза нацбезопасности" США может быть связана с Россией - РИА Новости, 14.02.2024
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21:08 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927443698.html
CNN: "угроза нацбезопасности" США может быть связана с Россией
CNN: "угроза нацбезопасности" США может быть связана с Россией - РИА Новости, 14.02.2024
CNN: "угроза нацбезопасности" США может быть связана с Россией
Некая серьезная угроза нацбезопасности США связана с "очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ", предполагает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T21:08
2024-02-14T21:08
в мире
россия
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сша
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Некая серьезная угроза нацбезопасности США связана с "очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ", предполагает телеканал CNN со ссылкой на источники, не приводя каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения.Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу.CNN в среду со ссылкой на два информированных источника и неназванного американского чиновника пишет, что "угроза связана с Россией". Источник СМИ предположил также, что угроза связана с "очень тревожными и дестабилизирующими возможностями" России. Каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения против РФ, телеканал не привел.
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в мире, россия, джо байден, сша, джейк салливан
В мире, Россия, Джо Байден, США, Джейк Салливан
CNN: "угроза нацбезопасности" США может быть связана с Россией

CNN: "угроза нацбезопасности" США может быть связана с возможностями России

© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Некая серьезная угроза нацбезопасности США связана с "очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ", предполагает телеканал CNN со ссылкой на источники, не приводя каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения.
Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу.
CNN в среду со ссылкой на два информированных источника и неназванного американского чиновника пишет, что "угроза связана с Россией". Источник СМИ предположил также, что угроза связана с "очень тревожными и дестабилизирующими возможностями" России. Каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения против РФ, телеканал не привел.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Американцы не в безопасности, но Байден справится, заявил его советник
Вчера, 21:00
 
В миреРоссияДжо БайденСШАДжейк Салливан
 
 
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