CNN: "угроза нацбезопасности" США может быть связана с Россией
CNN: "угроза нацбезопасности" США может быть связана с возможностями России
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Некая серьезная угроза нацбезопасности США связана с "очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ", предполагает телеканал CNN со ссылкой на источники, не приводя каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения.
Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу.
CNN в среду со ссылкой на два информированных источника и неназванного американского чиновника пишет, что "угроза связана с Россией". Источник СМИ предположил также, что угроза связана с "очень тревожными и дестабилизирующими возможностями" России. Каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения против РФ, телеканал не привел.