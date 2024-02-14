https://ria.ru/20240214/ugroza-1927443698.html

CNN: "угроза нацбезопасности" США может быть связана с Россией

CNN: "угроза нацбезопасности" США может быть связана с Россией - РИА Новости, 14.02.2024

CNN: "угроза нацбезопасности" США может быть связана с Россией

Некая серьезная угроза нацбезопасности США связана с "очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ", предполагает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T21:08

2024-02-14T21:08

2024-02-14T21:08

в мире

россия

джо байден

сша

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Некая серьезная угроза нацбезопасности США связана с "очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ", предполагает телеканал CNN со ссылкой на источники, не приводя каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения.Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу.CNN в среду со ссылкой на два информированных источника и неназванного американского чиновника пишет, что "угроза связана с Россией". Источник СМИ предположил также, что угроза связана с "очень тревожными и дестабилизирующими возможностями" России. Каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения против РФ, телеканал не привел.

https://ria.ru/20240214/amerikantsy-1927442335.html

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сша

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Наталья Макарова

в мире, россия, джо байден, сша, джейк салливан