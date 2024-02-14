https://ria.ru/20240214/uchastniki-1927319377.html

Более двух тысяч участников выступят на "Играх будущего" в Казани

Более двух тысяч участников выступят на "Играх будущего" в Казани - РИА Новости, 14.02.2024

Более двух тысяч участников выступят на "Играх будущего" в Казани

Свыше 2 тысяч человек из 277 команд, представляющих 107 стран, примут участие в "Играх будущего" в Казани, сообщает оргкомитет мероприятия. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:25

2024-02-14T13:25

2024-02-14T13:25

республика татарстан

казань

сочи

китай

снг

игры будущего

иннополис (татарстан)

иннополис (инновационный центр)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек из 277 команд, представляющих 107 стран, примут участие в "Играх будущего" в Казани, сообщает оргкомитет мероприятия. Соревнования пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Лучшие спортсмены и киберспортсмены со всего мира будут соревноваться по 21 инновационной дисциплине (16 в основной и пять - в расширенной программе), поддерживающей концепцию фиджитал, то есть объединяющей в себе классический спорт, киберспорт и технологии. Для победы в фиджитал-дисциплине спортсмену недостаточно быть лучшим только на футбольном поле, автодроме, ринге или в любимой видеоигре. Очки, набранные на физическом и цифровом этапах, суммируются, и участникам необходимы специальная подготовка и умение быстро переключаться от одного испытания к другому. Соревнования "Игры будущего" поделены на пять "вызовов". Вызов "Спорт" сочетает классические виды спорта с их цифровыми аналогами: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, фиджитал-гонки, фиджитал-скейтбординг, фиджитал-BMX и виртуальная велогонка. Вызов "Тактика" включает компьютерные шутеры и соревнования на арене лазертаг. Кроме того, вызов "Стратегия" - это популярные боевые арены из игр формата MOBA и Мир Танков, а также дополнительные испытания на выносливость. А вызов "Скорость" потребует от участников максимально быстро проходить ретро-игры, а затем соревноваться в физических испытаниях. Вызов "Технологии" состоит из соревнований дронов и роботов, которыми будут управлять участники танцевального симулятора, игры в виртуальной реальности, кибатлетики и спортивного программирования. Соревнования "Игры будущего" пройдут на площадках в Казани и Сочи. Церемонии открытия и закрытия состоятся в Международном выставочном центре "Казань Экспо" 21 февраля и 3 марта, соответственно. Там же пройдут турниры по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу, фиджитал-скейтбордингу, Dota 2+суперфинал, MLBB+суперфинал, танцевальному симулятору и игре в виртуальной реальности. Экстрим-парк "Урам" примет соревнования по фиджитал-BMX и виртуальную велогонку, а в "Татнефть Арене" определится чемпион по фиджитал-хоккею. Турнир по фиджитал-единоборствам состоится во Дворце единоборств "Ак Барс", а в казанской Академии тенниса соберутся участники дисциплины вызова "Тактика": CS2+лазертаг, Standoff 2+лазертаг и Warface+лазертаг. ИТ-Парк примет турниры по спортивному программированию, игре "Мир Танков"+суперфинал и Speedrun+суперфинал. Гонка дронов пройдет в спортивном комплексе "Трудовые резервы", "Битвы роботов" - в Казанском цирке, а город Иннополис встретит участников дисциплины "Кибатлетика". Фиджитал-гонки состоятся на автодроме в Сочи. В оргкомитете уточнили, что участники Игр будут бороться за трофей "Игр будущего", который в ноябре-декабре 2023 года проделал путь из Москвы до Байконура, после чего отправился на МКС. В 2024 году он вернется из космоса и будет представлен на Играх Будущего. Общий призовой фонд соревнований - 10 миллионов долларов. Талисманом "Игр будущего" стала Жар-Птица МИRA. Она символизирует гармонию между телом и интеллектом и является воплощением энергии, которая состоит из динамично переливающихся слов и кодов на разных языках. На турнире задействуют 2 тысячи волонтеров из 20 стран, которые были отобраны из 7 тысяч претендентов. Во время Игр Казань планируют посетить иностранные делегации и более 600 представителей медиа из России, Китая, ОАЭ, Вьетнама, Кубы, Италии, Сирии, Франции, Южной Африки, стран Латинской Америки и других стран. Соревнования будут транслироваться на 200 площадках на всех континентах, включая такие страны, как Бразилия и Чили, Китай и Индия, а также страны СНГ.

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https://ria.ru/20240209/kazan-1926466496.html

https://ria.ru/20240212/tatarstan-1926822930.html

казань

сочи

китай

иннополис (татарстан)

республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

казань, сочи, китай, снг, игры будущего, иннополис (татарстан), иннополис (инновационный центр), республика татарстан (татарстан)