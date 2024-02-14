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Более двух тысяч участников выступят на "Играх будущего" в Казани - РИА Новости, 14.02.2024
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13:25 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/uchastniki-1927319377.html
Более двух тысяч участников выступят на "Играх будущего" в Казани
Более двух тысяч участников выступят на "Играх будущего" в Казани - РИА Новости, 14.02.2024
Более двух тысяч участников выступят на "Играх будущего" в Казани
Свыше 2 тысяч человек из 277 команд, представляющих 107 стран, примут участие в "Играх будущего" в Казани, сообщает оргкомитет мероприятия. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:25
2024-02-14T13:25
республика татарстан
казань
сочи
китай
снг
игры будущего
иннополис (татарстан)
иннополис (инновационный центр)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек из 277 команд, представляющих 107 стран, примут участие в "Играх будущего" в Казани, сообщает оргкомитет мероприятия. Соревнования пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Лучшие спортсмены и киберспортсмены со всего мира будут соревноваться по 21 инновационной дисциплине (16 в основной и пять - в расширенной программе), поддерживающей концепцию фиджитал, то есть объединяющей в себе классический спорт, киберспорт и технологии. Для победы в фиджитал-дисциплине спортсмену недостаточно быть лучшим только на футбольном поле, автодроме, ринге или в любимой видеоигре. Очки, набранные на физическом и цифровом этапах, суммируются, и участникам необходимы специальная подготовка и умение быстро переключаться от одного испытания к другому. Соревнования "Игры будущего" поделены на пять "вызовов". Вызов "Спорт" сочетает классические виды спорта с их цифровыми аналогами: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, фиджитал-гонки, фиджитал-скейтбординг, фиджитал-BMX и виртуальная велогонка. Вызов "Тактика" включает компьютерные шутеры и соревнования на арене лазертаг. Кроме того, вызов "Стратегия" - это популярные боевые арены из игр формата MOBA и Мир Танков, а также дополнительные испытания на выносливость. А вызов "Скорость" потребует от участников максимально быстро проходить ретро-игры, а затем соревноваться в физических испытаниях. Вызов "Технологии" состоит из соревнований дронов и роботов, которыми будут управлять участники танцевального симулятора, игры в виртуальной реальности, кибатлетики и спортивного программирования. Соревнования "Игры будущего" пройдут на площадках в Казани и Сочи. Церемонии открытия и закрытия состоятся в Международном выставочном центре "Казань Экспо" 21 февраля и 3 марта, соответственно. Там же пройдут турниры по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу, фиджитал-скейтбордингу, Dota 2+суперфинал, MLBB+суперфинал, танцевальному симулятору и игре в виртуальной реальности. Экстрим-парк "Урам" примет соревнования по фиджитал-BMX и виртуальную велогонку, а в "Татнефть Арене" определится чемпион по фиджитал-хоккею. Турнир по фиджитал-единоборствам состоится во Дворце единоборств "Ак Барс", а в казанской Академии тенниса соберутся участники дисциплины вызова "Тактика": CS2+лазертаг, Standoff 2+лазертаг и Warface+лазертаг. ИТ-Парк примет турниры по спортивному программированию, игре "Мир Танков"+суперфинал и Speedrun+суперфинал. Гонка дронов пройдет в спортивном комплексе "Трудовые резервы", "Битвы роботов" - в Казанском цирке, а город Иннополис встретит участников дисциплины "Кибатлетика". Фиджитал-гонки состоятся на автодроме в Сочи. В оргкомитете уточнили, что участники Игр будут бороться за трофей "Игр будущего", который в ноябре-декабре 2023 года проделал путь из Москвы до Байконура, после чего отправился на МКС. В 2024 году он вернется из космоса и будет представлен на Играх Будущего. Общий призовой фонд соревнований - 10 миллионов долларов. Талисманом "Игр будущего" стала Жар-Птица МИRA. Она символизирует гармонию между телом и интеллектом и является воплощением энергии, которая состоит из динамично переливающихся слов и кодов на разных языках. На турнире задействуют 2 тысячи волонтеров из 20 стран, которые были отобраны из 7 тысяч претендентов. Во время Игр Казань планируют посетить иностранные делегации и более 600 представителей медиа из России, Китая, ОАЭ, Вьетнама, Кубы, Италии, Сирии, Франции, Южной Африки, стран Латинской Америки и других стран. Соревнования будут транслироваться на 200 площадках на всех континентах, включая такие страны, как Бразилия и Чили, Китай и Индия, а также страны СНГ.
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казань, сочи, китай, снг, игры будущего, иннополис (татарстан), иннополис (инновационный центр), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Сочи, Китай, СНГ, Игры будущего, Иннополис (Татарстан), Иннополис (инновационный центр), Республика Татарстан (Татарстан)

Более двух тысяч участников выступят на "Играх будущего" в Казани

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЖеребьевка участников "Игр будущего" и старт билетной программы
Жеребьевка участников Игр будущего и старт билетной программы
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек из 277 команд, представляющих 107 стран, примут участие в "Играх будущего" в Казани, сообщает оргкомитет мероприятия.
Соревнования пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
Лучшие спортсмены и киберспортсмены со всего мира будут соревноваться по 21 инновационной дисциплине (16 в основной и пять - в расширенной программе), поддерживающей концепцию фиджитал, то есть объединяющей в себе классический спорт, киберспорт и технологии.
Для победы в фиджитал-дисциплине спортсмену недостаточно быть лучшим только на футбольном поле, автодроме, ринге или в любимой видеоигре. Очки, набранные на физическом и цифровом этапах, суммируются, и участникам необходимы специальная подготовка и умение быстро переключаться от одного испытания к другому.
Соревнования "Игры будущего" поделены на пять "вызовов". Вызов "Спорт" сочетает классические виды спорта с их цифровыми аналогами: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, фиджитал-гонки, фиджитал-скейтбординг, фиджитал-BMX и виртуальная велогонка. Вызов "Тактика" включает компьютерные шутеры и соревнования на арене лазертаг.
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Кроме того, вызов "Стратегия" - это популярные боевые арены из игр формата MOBA и Мир Танков, а также дополнительные испытания на выносливость. А вызов "Скорость" потребует от участников максимально быстро проходить ретро-игры, а затем соревноваться в физических испытаниях. Вызов "Технологии" состоит из соревнований дронов и роботов, которыми будут управлять участники танцевального симулятора, игры в виртуальной реальности, кибатлетики и спортивного программирования.
Соревнования "Игры будущего" пройдут на площадках в Казани и Сочи. Церемонии открытия и закрытия состоятся в Международном выставочном центре "Казань Экспо" 21 февраля и 3 марта, соответственно. Там же пройдут турниры по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу, фиджитал-скейтбордингу, Dota 2+суперфинал, MLBB+суперфинал, танцевальному симулятору и игре в виртуальной реальности.
Экстрим-парк "Урам" примет соревнования по фиджитал-BMX и виртуальную велогонку, а в "Татнефть Арене" определится чемпион по фиджитал-хоккею. Турнир по фиджитал-единоборствам состоится во Дворце единоборств "Ак Барс", а в казанской Академии тенниса соберутся участники дисциплины вызова "Тактика": CS2+лазертаг, Standoff 2+лазертаг и Warface+лазертаг.
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ИТ-Парк примет турниры по спортивному программированию, игре "Мир Танков"+суперфинал и Speedrun+суперфинал. Гонка дронов пройдет в спортивном комплексе "Трудовые резервы", "Битвы роботов" - в Казанском цирке, а город Иннополис встретит участников дисциплины "Кибатлетика". Фиджитал-гонки состоятся на автодроме в Сочи.
В оргкомитете уточнили, что участники Игр будут бороться за трофей "Игр будущего", который в ноябре-декабре 2023 года проделал путь из Москвы до Байконура, после чего отправился на МКС. В 2024 году он вернется из космоса и будет представлен на Играх Будущего. Общий призовой фонд соревнований - 10 миллионов долларов.
Талисманом "Игр будущего" стала Жар-Птица МИRA. Она символизирует гармонию между телом и интеллектом и является воплощением энергии, которая состоит из динамично переливающихся слов и кодов на разных языках. На турнире задействуют 2 тысячи волонтеров из 20 стран, которые были отобраны из 7 тысяч претендентов.
Во время Игр Казань планируют посетить иностранные делегации и более 600 представителей медиа из России, Китая, ОАЭ, Вьетнама, Кубы, Италии, Сирии, Франции, Южной Африки, стран Латинской Америки и других стран. Соревнования будут транслироваться на 200 площадках на всех континентах, включая такие страны, как Бразилия и Чили, Китай и Индия, а также страны СНГ.
Казанский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Команды "Ak Bars" и "UNICS" представят Татарстан на "Играх будущего"
12 февраля, 12:28
 
Республика ТатарстанКазаньСочиКитайСНГИгры будущегоИннополис (Татарстан)Иннополис (инновационный центр)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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