https://ria.ru/20240214/turtsiya-1927230244.html
Анкара и Москва не хотят вести расчеты через третьи страны, заявил источник
Анкара и Москва не хотят вести расчеты через третьи страны, заявил источник - РИА Новости, 14.02.2024
Анкара и Москва не хотят вести расчеты через третьи страны, заявил источник
Налаживание расчётов между Турцией и РФ через третьи страны не обсуждалось в ходе двусторонних переговоров Анкары и Москвы, это рискованно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:04
2024-02-14T08:04
2024-02-14T08:06
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Налаживание расчётов между Турцией и РФ через третьи страны не обсуждалось в ходе двусторонних переговоров Анкары и Москвы, это рискованно, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе.С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведёт диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщил РИА Новости источник в администрации президента страны."Нет, это не обсуждалось. Это несёт в себе риски", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать ряд слухов о вероятности использования третьих стран в связи с проблемой с платёжными переводами между Анкарой и Москвой.
https://ria.ru/20240212/alternativy-1926770282.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анкара (провинция), в мире, турция, россия, санкции в отношении россии, сша
Москва, Анкара (провинция), В мире, Турция, Россия, Санкции в отношении России, США
Анкара и Москва не хотят вести расчеты через третьи страны, заявил источник
Анкара и Москва не обсуждали решение проблемы расчетов через банки третьих стран