https://ria.ru/20240214/turtsiya-1927230244.html

Анкара и Москва не хотят вести расчеты через третьи страны, заявил источник

Анкара и Москва не хотят вести расчеты через третьи страны, заявил источник - РИА Новости, 14.02.2024

Анкара и Москва не хотят вести расчеты через третьи страны, заявил источник

Налаживание расчётов между Турцией и РФ через третьи страны не обсуждалось в ходе двусторонних переговоров Анкары и Москвы, это рискованно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T08:04

2024-02-14T08:04

2024-02-14T08:06

москва

анкара (провинция)

в мире

турция

россия

санкции в отношении россии

сша

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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Налаживание расчётов между Турцией и РФ через третьи страны не обсуждалось в ходе двусторонних переговоров Анкары и Москвы, это рискованно, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе.С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведёт диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщил РИА Новости источник в администрации президента страны."Нет, это не обсуждалось. Это несёт в себе риски", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать ряд слухов о вероятности использования третьих стран в связи с проблемой с платёжными переводами между Анкарой и Москвой.

https://ria.ru/20240212/alternativy-1926770282.html

москва

анкара (провинция)

турция

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, анкара (провинция), в мире, турция, россия, санкции в отношении россии, сша