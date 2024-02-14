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Бердымухамедов обсудил с главой Leonardo S.p.A. партнерство по спутникам - РИА Новости, 14.02.2024
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06:14 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/turkmeniya-1927224819.html
Бердымухамедов обсудил с главой Leonardo S.p.A. партнерство по спутникам
Бердымухамедов обсудил с главой Leonardo S.p.A. партнерство по спутникам - РИА Новости, 14.02.2024
Бердымухамедов обсудил с главой Leonardo S.p.A. партнерство по спутникам
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял руководителя итальянской компании Leonardo S.p.A. Стефано Понтекорво, прибывшего в Ашхабад с визитом, сообщает... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T06:14
2024-02-14T06:14
туркмения
ашхабад
италия
сердар бердымухамедов
thales alenia space
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АШХАБАД, 14 фев - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял руководителя итальянской компании Leonardo S.p.A. Стефано Понтекорво, прибывшего в Ашхабад с визитом, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Издание отмечает, что выразив признательность главе государства за встречу, бизнесмен отметил заинтересованность деловых кругов Италии в наращивании взаимовыгодных связей с Туркменией. "В ходе встречи были рассмотрены возможности использования потенциала спутниковой связи. В данном контексте отмечалось, что со своей стороны Туркменистан готов рассмотреть конкретные предложения компании Leonardo S.p.A.", - подчеркивается в сообщении газета. Президент Туркмении выразил уверенность, что переговоры, запланированные в ходе нынешнего визита руководителя компании Leonardo S.p.A. в Ашхабад, будут способствовать расширению эффективного делового сотрудничества, отмечается в сообщении издания. Ашхабад запустил первый космический спутник связи "Туркмен Алем 52" в апреле 2015 года. Спутник был построен французской компанией Thales Alenia Space и выведен на геостационарную орбиту ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Согласно официальным сообщениям, Туркменистан в настоящее время работает над запуском второго спутника связи. Итальянская компания Leonardo S.p.A. является одним из крупнейших машиностроительных холдингов Италии, специализирующихся в аэрокосмической отрасли.
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туркмения, ашхабад, италия, сердар бердымухамедов , thales alenia space
Туркмения, Ашхабад, Италия, Сердар Бердымухамедов , Thales Alenia Space
Бердымухамедов обсудил с главой Leonardo S.p.A. партнерство по спутникам

Глава Туркмении обсудил с главой Leonardo S.p.A. Понтекорво спутниковую связь

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 14 фев - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял руководителя итальянской компании Leonardo S.p.A. Стефано Понтекорво, прибывшего в Ашхабад с визитом, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Издание отмечает, что выразив признательность главе государства за встречу, бизнесмен отметил заинтересованность деловых кругов Италии в наращивании взаимовыгодных связей с Туркменией.
«
"В ходе встречи были рассмотрены возможности использования потенциала спутниковой связи. В данном контексте отмечалось, что со своей стороны Туркменистан готов рассмотреть конкретные предложения компании Leonardo S.p.A.", - подчеркивается в сообщении газета.
Президент Туркмении выразил уверенность, что переговоры, запланированные в ходе нынешнего визита руководителя компании Leonardo S.p.A. в Ашхабад, будут способствовать расширению эффективного делового сотрудничества, отмечается в сообщении издания.
Ашхабад запустил первый космический спутник связи "Туркмен Алем 52" в апреле 2015 года. Спутник был построен французской компанией Thales Alenia Space и выведен на геостационарную орбиту ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Согласно официальным сообщениям, Туркменистан в настоящее время работает над запуском второго спутника связи.
Итальянская компания Leonardo S.p.A. является одним из крупнейших машиностроительных холдингов Италии, специализирующихся в аэрокосмической отрасли.
Ашхабад – столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В посольстве в Ашхабаде рассказали об организации выборов президента России
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ТуркменияАшхабадИталияСердар БердымухамедовThales Alenia Space
 
 
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