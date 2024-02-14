https://ria.ru/20240214/turizm-1927232742.html

Турпоток с Ближнего Востока в Москву приблизился к допандемийному уровню

Турпоток с Ближнего Востока в Москву приблизился к допандемийному уровню - РИА Новости, 14.02.2024

Турпоток с Ближнего Востока в Москву приблизился к допандемийному уровню

Турпоток из стран Ближнего Востока в Москву восстановился более чем на 50% после пандемии, а экономический вклад этих путешественников в туристическую отрасль... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T08:48

2024-02-14T08:48

2024-02-14T11:43

туризм

туризм

москва

ближний восток

кувейт

отдых в россии

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771471419_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_8d161dc2d1cdb5ab4b5ea8a1044a05b4.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Турпоток из стран Ближнего Востока в Москву восстановился более чем на 50% после пандемии, а экономический вклад этих путешественников в туристическую отрасль российской столицы растет еще быстрее и уже показывает 85% от уровня 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму. В пресс-службе отметили, что Москва развивает международный туризм и сотрудничество с основными иностранными направлениями. Первые бизнес-миссии за рубеж в этом году провели в Кувейте и ОАЭ, объединив более 20 московских и свыше 190 заграничных туркомпаний. В рамках бизнес-миссий было проведено более 4,2 тысячи переговоров. "Бизнес-миссии - важный инструмент взаимодействия с приоритетными регионами и увеличения международного туристического потока в российскую столицу. В 2023 году число гостей из стран Ближнего Востока приблизилось к допандемийным показателям рекордного 2019 года. Восстановление составляет 50%. При этом экономический вклад этих путешественников в туристическую отрасль столицы растет еще быстрее и уже показывает 85% от уровня 2019 года", - рассказали в комитете. В пресс-службе рассказали, что в ходе презентации возможностей Москвы обсуждались основные направления туризма, которые могут быть интересны при посещении столицы ближневосточным путешественникам - например, варианты отдыха для групповых и семейных поездок. Представители столичной туротрасли отметили, что предлагают ближневосточным гостям разнообразные пакеты, в том числе с упором на развлечение и особым вниманием к гастрономии. "Участники делегации также подчеркнули искренний интерес туристов из Кувейта и ОАЭ к поездкам в Москву и другим российским городам, к изучению их живописных мест. Московские экспертов увидели живой отклик и от ближневосточных коллег, некоторые компании уже получили предложения о сотрудничестве. Участники бизнес-миссии выразили уверенность, что туристические отношения между Москвой и странами Персидского залива и дальше будут успешно развиваться", - рассказали в ведомстве. В Мостуризме отметили, что представители иностранных компаний также оценили перспективы взаимодействия с российской столицей. "Развитие туристического сотрудничества между Москвой и странами Ближнего Востока уже приносит свои плоды. По итогам 2023 года Катар, ОАЭ и Кувейт превзошли допандемийные показатели", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240103/turizm-1919543810.html

https://ria.ru/20230425/puteshestviya-1867603817.html

москва

ближний восток

кувейт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

туризм, москва, ближний восток, кувейт, отдых в россии, новости - туризм