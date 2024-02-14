https://ria.ru/20240214/tseleviki-1927298711.html

Места в будущем кампусе НовГУ в первую очередь предоставят целевикам

Места в будущем кампусе НовГУ в первую очередь предоставят целевикам - РИА Новости, 14.02.2024

Места в будущем кампусе НовГУ в первую очередь предоставят целевикам

Студентам, поступающим в Новгородский университет по целевому набору, места в новом кампусе будут предоставлять в первую очередь, рассказал губернатор региона... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:23

2024-02-14T12:23

2024-02-14T12:33

новгородская область

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Студентам, поступающим в Новгородский университет по целевому набору, места в новом кампусе будут предоставлять в первую очередь, рассказал губернатор региона Андрей Никитин. Новгородцы поинтересовались темпами строительства кампуса во время прямой линии главы региона. По словам Никитина, сейчас идут изыскательные работы. Сам же объект подрядчик построит быстро, потому что спрос на него большой. А места будут предоставляться в первую очередь не только отличникам, но и студентам-целевикам. "Запрос на него огромный, в том числе у детей из наших районов, которым не всегда хватает мест в общежитии. Мы договорились, что для детей из районов, которые поступают по целевому направлению в педагогический и медицинский плюс по целевому набору от предприятий, допустим, боровичских или старорусских... места будем квотировать. Нам важно, чтобы эти дети возвращались обратно домой", - сообщил Никитин. К работам по возведению кампуса в Великом Новгороде подрядчик приступил в 2023 году. Кампус будет состоять из пяти жилых корпусов, где смогут жить и работать не менее 4 тысяч студентов и сотрудников. В центре будет создан многофункциональный корпус, в котором разместятся объекты социальной инфраструктуры. Также будут спортивные площадки, фитнес-клуб, технопарк, точки для саморазвития – коворкинг и лекторий, кафе и рестораны, магазины и многое другое. Заявку Новгородской области на строительство кампуса правительство РФ одобрило в декабре 2022 года. Общая стоимость проекта – 10 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов – субсидия из федерального бюджета. Ввод объекта запланирован на 2026 год. Инициатива о создании кампуса – часть национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.

https://ria.ru/20240214/musor-1927273165.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новгородская область, андрей никитин (политик)