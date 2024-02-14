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Москвичи несут цветы к бывшему "Трансвааль-парку" в годовщину трагедии - РИА Новости, 14.02.2024
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10:48 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/transvaal-park-1927263868.html
Москвичи несут цветы к бывшему "Трансвааль-парку" в годовщину трагедии
Москвичи несут цветы к бывшему "Трансвааль-парку" в годовщину трагедии - РИА Новости, 14.02.2024
Москвичи несут цветы к бывшему "Трансвааль-парку" в годовщину трагедии
Москвичи несут цветы и свечи к бывшему спортивно-развлекательному комплексу "Трансвааль-парк" в память о жертвах трагедии, произошедшей двадцать лет назад,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:48
2024-02-14T10:48
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общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москвичи несут цветы и свечи к бывшему спортивно-развлекательному комплексу "Трансвааль-парк" в память о жертвах трагедии, произошедшей двадцать лет назад, передаёт корреспондент РИА Новости. Утром в среду у памятного камня со списком жертв трагедии, размещенного около часовни Всех святых появились цветы. Также в память о погибших двадцать лет назад москвичи зажгли свечу. У спортивно-развлекательного комплекса "Трансвааль-парк" на юго-западе Москвы в Ясенево 14 февраля 2004 года обрушилась кровля. В 19.15 по московскому времени купол здания упал на всю водную часть комплекса, кроме бассейна для взрослых. Площадь обрушения "Трансвааль-парка" составила почти пять тысяч квадратных метров. Под обрушившейся крышей оказались детская площадка с детским бассейном и большой бассейн с горками, центрифугой и прочими самыми привлекательными аттракционами, с прилегающими площадями. В результате обрушения люди в купальных костюмах (многие – мокрые) оказались на двадцатиградусном морозе среди обломков стекла и бетона. Оказание помощи было организовано в течение семи-девяти минут. Трагедия унесла жизни 28 человек, в том числе восьми детей, более 100 пострадали, многие из них стали инвалидами. В этот день в "Трансвааль-парке" находились, по разным оценкам, до 1300 человек. Более 400 человек из них находились в бассейновой и смежных с ней зонах аквапарка. Строительство первого московского аквапарка началось в Ясенево в 2000 году. Парк, представлявший собой многоуровневое пятиэтажное здание, был спроектирован архитектурной мастерской "Сергей Киселев и партнеры", подрядчиком выступала турецкая фирма. Крупнейший в Восточной Европе аквапарк построили в рекордные сроки – всего за 19 месяцев. Он был назван архитектурным событием года. За время, прошедшее с момента открытия, "Трансвааль-парк" успел стать одним из самых популярных мест семейного отдыха в Москве.
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москва, общество
Москва, Общество
Москвичи несут цветы к бывшему "Трансвааль-парку" в годовщину трагедии

Москвичи несут цветы к бывшему "Трансвааль-парку" в память о трагедии 2004 года

© РИА Новости / Ангелина ЗайцеваПамятный камень, установленный на месте трагедии
Памятный камень, установленный на месте трагедии - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Ангелина Зайцева
Памятный камень, установленный на месте трагедии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москвичи несут цветы и свечи к бывшему спортивно-развлекательному комплексу "Трансвааль-парк" в память о жертвах трагедии, произошедшей двадцать лет назад, передаёт корреспондент РИА Новости.
Утром в среду у памятного камня со списком жертв трагедии, размещенного около часовни Всех святых появились цветы. Также в память о погибших двадцать лет назад москвичи зажгли свечу.
У спортивно-развлекательного комплекса "Трансвааль-парк" на юго-западе Москвы в Ясенево 14 февраля 2004 года обрушилась кровля. В 19.15 по московскому времени купол здания упал на всю водную часть комплекса, кроме бассейна для взрослых. Площадь обрушения "Трансвааль-парка" составила почти пять тысяч квадратных метров. Под обрушившейся крышей оказались детская площадка с детским бассейном и большой бассейн с горками, центрифугой и прочими самыми привлекательными аттракционами, с прилегающими площадями.
В результате обрушения люди в купальных костюмах (многие – мокрые) оказались на двадцатиградусном морозе среди обломков стекла и бетона. Оказание помощи было организовано в течение семи-девяти минут.
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Трагедия унесла жизни 28 человек, в том числе восьми детей, более 100 пострадали, многие из них стали инвалидами. В этот день в "Трансвааль-парке" находились, по разным оценкам, до 1300 человек. Более 400 человек из них находились в бассейновой и смежных с ней зонах аквапарка.
Строительство первого московского аквапарка началось в Ясенево в 2000 году. Парк, представлявший собой многоуровневое пятиэтажное здание, был спроектирован архитектурной мастерской "Сергей Киселев и партнеры", подрядчиком выступала турецкая фирма. Крупнейший в Восточной Европе аквапарк построили в рекордные сроки – всего за 19 месяцев. Он был назван архитектурным событием года.
За время, прошедшее с момента открытия, "Трансвааль-парк" успел стать одним из самых популярных мест семейного отдыха в Москве.
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