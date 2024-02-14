https://ria.ru/20240214/tovary-1927364790.html

Некоторые российские компании смогут покупать итальянские товары за рубли

Некоторые российские компании смогут покупать итальянские товары за рубли - РИА Новости, 14.02.2024

Некоторые российские компании смогут покупать итальянские товары за рубли

Итало-российская торговая палата (ИРТП) в тестовом режиме запускает систему, которая позволит российским компаниям, которые являются членами палаты, покупать за РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:58

2024-02-14T15:58

2024-02-14T15:59

экономика

россия

италия

технологии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Итало-российская торговая палата (ИРТП) в тестовом режиме запускает систему, которая позволит российским компаниям, которые являются членами палаты, покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию, сообщил РИА Новости глава ИРТП Фердинандо Пелаццо. "Мы решили запустить (систему - ред.) на пробный период только для членов торговой палаты", - сказал Пелаццо в беседе с агентством. Он добавил, что тестовый режим продлится около трёх месяцев, после которого на основе экспертизы торговая палата будет решать, запускать ли механизм для всех российских компаний. По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволяет российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счёта в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.

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россия

италия

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2024

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экономика, россия, италия, технологии