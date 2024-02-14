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Некоторые российские компании смогут покупать итальянские товары за рубли
Некоторые российские компании смогут покупать итальянские товары за рубли - РИА Новости, 14.02.2024
Некоторые российские компании смогут покупать итальянские товары за рубли
Итало-российская торговая палата (ИРТП) в тестовом режиме запускает систему, которая позволит российским компаниям, которые являются членами палаты, покупать за РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:58
2024-02-14T15:58
2024-02-14T15:59
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Итало-российская торговая палата (ИРТП) в тестовом режиме запускает систему, которая позволит российским компаниям, которые являются членами палаты, покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию, сообщил РИА Новости глава ИРТП Фердинандо Пелаццо. "Мы решили запустить (систему - ред.) на пробный период только для членов торговой палаты", - сказал Пелаццо в беседе с агентством. Он добавил, что тестовый режим продлится около трёх месяцев, после которого на основе экспертизы торговая палата будет решать, запускать ли механизм для всех российских компаний. По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволяет российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счёта в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.
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экономика, россия, италия, технологии
Экономика, Россия, Италия, Технологии
Некоторые российские компании смогут покупать итальянские товары за рубли
Компании-члены ИРТП смогут покупать итальянские товары для ввоза за рубли