Рейтинг@Mail.ru
Некоторые российские компании смогут покупать итальянские товары за рубли - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 14.02.2024 (обновлено: 15:59 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/tovary-1927364790.html
Некоторые российские компании смогут покупать итальянские товары за рубли
Некоторые российские компании смогут покупать итальянские товары за рубли - РИА Новости, 14.02.2024
Некоторые российские компании смогут покупать итальянские товары за рубли
Итало-российская торговая палата (ИРТП) в тестовом режиме запускает систему, которая позволит российским компаниям, которые являются членами палаты, покупать за РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:58
2024-02-14T15:59
экономика
россия
италия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Итало-российская торговая палата (ИРТП) в тестовом режиме запускает систему, которая позволит российским компаниям, которые являются членами палаты, покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию, сообщил РИА Новости глава ИРТП Фердинандо Пелаццо. "Мы решили запустить (систему - ред.) на пробный период только для членов торговой палаты", - сказал Пелаццо в беседе с агентством. Он добавил, что тестовый режим продлится около трёх месяцев, после которого на основе экспертизы торговая палата будет решать, запускать ли механизм для всех российских компаний. По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволяет российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счёта в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.
https://realty.ria.ru/20240109/chakra-1920270307.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, италия, технологии
Экономика, Россия, Италия, Технологии
Некоторые российские компании смогут покупать итальянские товары за рубли

Компании-члены ИРТП смогут покупать итальянские товары для ввоза за рубли

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Итало-российская торговая палата (ИРТП) в тестовом режиме запускает систему, которая позволит российским компаниям, которые являются членами палаты, покупать за рубли итальянские товары, разрешенные для ввоза в Россию, сообщил РИА Новости глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.
«
"Мы решили запустить (систему - ред.) на пробный период только для членов торговой палаты", - сказал Пелаццо в беседе с агентством.
Он добавил, что тестовый режим продлится около трёх месяцев, после которого на основе экспертизы торговая палата будет решать, запускать ли механизм для всех российских компаний.
По словам главы торговой палаты, её членами являются около 250 компаний, большинство которых итальянские. Ранее Пелаццо сообщал, что система позволяет российскому покупателю платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а сама палата со своего счёта в третьей стране могла бы затем переводить эти деньги в Италию.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Турецкий бренд Chakra планирует в январе открыть первый магазин в Москве
9 января, 12:04
 
ЭкономикаРоссияИталияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала