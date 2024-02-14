https://ria.ru/20240214/tekhnologii-1927368196.html
Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, заявил Минздрав
Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, заявил Минздрав - РИА Новости, 14.02.2024
Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, заявил Минздрав
Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, но возможности современных нейросетей уже применяются в клинической практике, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:09
2024-02-14T16:09
2024-02-14T16:09
общество
россия
алексей кузнецов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, но возможности современных нейросетей уже применяются в клинической практике, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее издание РБК сообщило, что российский чат-бот GigaChat одним из первых в мире сдал экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки "Лечебное дело", он получил итоговую оценку "хорошо". "Способности современных нейросетей по усвоению больших массивов данных, безусловно, вселяют оптимизм. Системы на основе искусственного интеллекта уже активно применяются в клинической практике, например, как помощь при принятии врачебных решений. Но полностью заменить врача искусственный интеллект не может",- сказал Кузнецов.
https://ria.ru/20240125/meditsina-1923429264.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей кузнецов
Общество, Россия, Алексей Кузнецов
Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, заявил Минздрав
Минздрав: ИИ не может заменить врача, но его возможности вселяют оптимизм
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, но возможности современных нейросетей уже применяются в клинической практике, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее издание РБК сообщило, что российский чат-бот GigaChat одним из первых в мире сдал экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки "Лечебное дело", он получил итоговую оценку "хорошо".
"Способности современных нейросетей по усвоению больших массивов данных, безусловно, вселяют оптимизм. Системы на основе искусственного интеллекта уже активно применяются в клинической практике, например, как помощь при принятии врачебных решений. Но полностью заменить врача искусственный интеллект не может",- сказал Кузнецов.
Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине