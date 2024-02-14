Рейтинг@Mail.ru
Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, заявил Минздрав - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/tekhnologii-1927368196.html
Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, заявил Минздрав
Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, заявил Минздрав - РИА Новости, 14.02.2024
Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, заявил Минздрав
Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, но возможности современных нейросетей уже применяются в клинической практике, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:09
2024-02-14T16:09
общество
россия
алексей кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, но возможности современных нейросетей уже применяются в клинической практике, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее издание РБК сообщило, что российский чат-бот GigaChat одним из первых в мире сдал экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки "Лечебное дело", он получил итоговую оценку "хорошо". "Способности современных нейросетей по усвоению больших массивов данных, безусловно, вселяют оптимизм. Системы на основе искусственного интеллекта уже активно применяются в клинической практике, например, как помощь при принятии врачебных решений. Но полностью заменить врача искусственный интеллект не может",- сказал Кузнецов.
https://ria.ru/20240125/meditsina-1923429264.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей кузнецов
Общество, Россия, Алексей Кузнецов
Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, заявил Минздрав

Минздрав: ИИ не может заменить врача, но его возможности вселяют оптимизм

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, но возможности современных нейросетей уже применяются в клинической практике, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее издание РБК сообщило, что российский чат-бот GigaChat одним из первых в мире сдал экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки "Лечебное дело", он получил итоговую оценку "хорошо".
"Способности современных нейросетей по усвоению больших массивов данных, безусловно, вселяют оптимизм. Системы на основе искусственного интеллекта уже активно применяются в клинической практике, например, как помощь при принятии врачебных решений. Но полностью заменить врача искусственный интеллект не может",- сказал Кузнецов.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине
25 января, 14:45
 
ОбществоРоссияАлексей Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала