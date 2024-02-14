https://ria.ru/20240214/tekhas-1927220702.html

СМИ: в Техасе машина врезалась в медцентр, погиб человек

СМИ: в Техасе машина врезалась в медцентр, погиб человек - РИА Новости, 14.02.2024

СМИ: в Техасе машина врезалась в медцентр, погиб человек

Один человек погиб и 10 пострадали в американском штате Техас после того, как автомобиль врезался в пункт скорой помощи в городе Остин, сообщает агентство... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T04:28

2024-02-14T04:28

2024-02-14T04:28

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остин

техас

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Один человек погиб и 10 пострадали в американском штате Техас после того, как автомобиль врезался в пункт скорой помощи в городе Остин, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные местных властей. "Один человек погиб и 10 пострадали после того, как машина врезалась в пункт экстренной помощи в Остине, Техас", - говорится в публикации. Инцидент произошел вечером во вторник по местному времени. Машина врезалась в здание медицинского центра Сент-Дэвид на севере Остина - в ту его часть, где расположена комната экстренной помощи. По предварительным данным, происшествие не было умышленным.

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остин

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в мире, остин, техас