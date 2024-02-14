Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Техасе машина врезалась в медцентр, погиб человек - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/tekhas-1927220702.html
СМИ: в Техасе машина врезалась в медцентр, погиб человек
СМИ: в Техасе машина врезалась в медцентр, погиб человек - РИА Новости, 14.02.2024
СМИ: в Техасе машина врезалась в медцентр, погиб человек
Один человек погиб и 10 пострадали в американском штате Техас после того, как автомобиль врезался в пункт скорой помощи в городе Остин, сообщает агентство... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T04:28
2024-02-14T04:28
в мире
остин
техас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594480638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f52b71791e1e649d01d15f90fcfff457.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Один человек погиб и 10 пострадали в американском штате Техас после того, как автомобиль врезался в пункт скорой помощи в городе Остин, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные местных властей. "Один человек погиб и 10 пострадали после того, как машина врезалась в пункт экстренной помощи в Остине, Техас", - говорится в публикации. Инцидент произошел вечером во вторник по местному времени. Машина врезалась в здание медицинского центра Сент-Дэвид на севере Остина - в ту его часть, где расположена комната экстренной помощи. По предварительным данным, происшествие не было умышленным.
https://ria.ru/20240213/strelba-1926978318.html
остин
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594480638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd206871147cb40e84abad115543ef55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, остин, техас
В мире, Остин, Техас
СМИ: в Техасе машина врезалась в медцентр, погиб человек

AP: в Техасе машина врезалась в пункт скорой помощи, погиб человек

© AP Photo / Morry Gash, FileАвтомобиль полиции США
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Morry Gash, File
Автомобиль полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Один человек погиб и 10 пострадали в американском штате Техас после того, как автомобиль врезался в пункт скорой помощи в городе Остин, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные местных властей.
«
"Один человек погиб и 10 пострадали после того, как машина врезалась в пункт экстренной помощи в Остине, Техас", - говорится в публикации.
Инцидент произошел вечером во вторник по местному времени. Машина врезалась в здание медицинского центра Сент-Дэвид на севере Остина - в ту его часть, где расположена комната экстренной помощи.
По предварительным данным, происшествие не было умышленным.
Полиция на станции Маунт-Иден в Бронксе после стрельбы в вагоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В метро Нью-Йорка произошла стрельба
13 февраля, 02:20
 
В миреОстинТехас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала