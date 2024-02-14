https://ria.ru/20240214/tayvan-1927218383.html

СМИ: делегация законодателей США посетит Тайвань

СМИ: делегация законодателей США посетит Тайвань - РИА Новости, 14.02.2024

СМИ: делегация законодателей США посетит Тайвань

Председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей американского конгресса Майк Галлагер вместе с делегацией... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T03:26

2024-02-14T03:26

2024-02-14T03:26

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей американского конгресса Майк Галлагер вместе с делегацией законодателей собирается посетить Тайвань 21 февраля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Республиканец прибудет в Тайвань 21 февраля", - говорится в сообщении издания. Тайваньские чиновники ожидают, что Галлагер возглавит делегацию из семи законодателей. Делегация, как ожидается, встретится с Лаем Цинде, который одержал победу на выборах главы администрации острова. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240213/ssha-1927088018.html

https://ria.ru/20240213/kitay-1927044848.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси