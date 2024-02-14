https://ria.ru/20240214/tamozhnya-1927375851.html

Шведская таможня изъяла рекордное количество наркотиков в 2023 году

Шведская таможня изъяла рекордное количество наркотиков в 2023 году - РИА Новости, 14.02.2024

Шведская таможня изъяла рекордное количество наркотиков в 2023 году

Шведская таможня изъяла рекордное количество наркотиков в 2023 году, сообщает ведомство в пресс-релизе. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:31

2024-02-14T16:31

2024-02-14T17:29

швеция

в мире

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Шведская таможня изъяла рекордное количество наркотиков в 2023 году, сообщает ведомство в пресс-релизе. "В прошлом году шведская таможня изъяла более 11 тонн наркотиков. Это более чем в два раза больше, чем годом ранее, когда было изъято 5200 килограммов", – сказано в сообщении.Отмечается, что это рекордный годовой показатель. Кроме того, количество крупных партий наркотиков (более 100 килограммов) возросло в четыре раза в 2023 году по сравнению с 2022, что тоже является рекордом. По данным таможни, половина изъятий была произведена на юге страны в Хельсингборге. В прошлом году было изъято в три раза больше каннабиса, чем в 2022 году. Количество изъятого амфетамина увеличилось более чем в два раза, а объем изъятий кокаина вырос почти на полтонны, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20240213/narkotiki-1927028283.html

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