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Сырский допустил возможность отступления ВСУ - РИА Новости, 14.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:27 14.02.2024 (обновлено: 06:13 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/syrskiy-1927220472.html
Сырский допустил возможность отступления ВСУ
Сырский допустил возможность отступления ВСУ - РИА Новости, 14.02.2024
Сырский допустил возможность отступления ВСУ
Украинская армия будет отступать, если это потребуется для сохранения личного состава, заявил в интервью ZDF главком ВСУ Александр Сырский. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T04:27
2024-02-14T06:13
специальная военная операция на украине
украина
владимирская область
россия
александр сырский
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинская армия будет отступать, если это потребуется для сохранения личного состава, заявил в интервью ZDF главком ВСУ Александр Сырский."Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава", — утверждает офицер.По его словам, российская армия перешла в наступление по всей линии фронта, а ВСУ вынуждены начать оборонительную операцию.Противоречивая репутацияНа прошлой неделе Зеленский снял Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.По сведениям из СМИ и открытых источников, новый главком ВСУ родом Владимирской области, его родственники живут в России.В украинской армии у Сырского противоречивая репутация. Ведущие западные СМИ обращают внимание на нелюбовь со стороны солдат из-за больших потерей и прозвище Мясник и Генерал-200. Кроме того, генерал известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске.Больше усилийВладимир Зеленский ждет от Сырского больших военных усилий для удержания фронта, сообщила американская газета The Atlantic.&quot;Зеленский дорого заплатит за увольнение Валерия Залужного. &lt;…&gt; Теперь Сырский будет находиться под огромным давлением&quot;, — говорится в статье.Как отмечает издание, военные неудачи, связанные со смещением Залужного, могут спровоцировать политический кризис в стране. При этом Зеленский теперь получил в лице бывшего главкома ВСУ политического соперника, который волен критиковать руководство страны за провалы на фронте."Любые прихоти"Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил обеспокоенность тем, что Сырский готов выполнять пожелания Зеленского на фронте несмотря на возможные риски и потери."Когда я слышу в адрес Сырского высказывание "генерал-мясник", это обусловлено только тем, что он стремится выполнить любые прихоти верховного главнокомандующего, не обращая внимания на обстоятельства, возможные жертвы и потери. Вот эта особенность генерала Сырского меня беспокоит больше всего", - сказал Тука в интервью YouTube-каналу "Сейчас".По его словам, если такое положение дел не изменится, оно приведет к "негативным, неминуемым последствиям". Тука призвал Сырского помнить о том, что профессиональным военным является он, а не Зеленский.
https://ria.ru/20240213/vsu-1927202726.html
https://ria.ru/20240213/uchilische-1927202052.html
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украина, владимирская область, россия, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимирская область, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Сырский допустил возможность отступления ВСУ

Главком ВСУ Сырский: Украина перешла от наступательной операции к обороне

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинская армия будет отступать, если это потребуется для сохранения личного состава, заявил в интервью ZDF главком ВСУ Александр Сырский.
«
"Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава", — утверждает офицер.
По его словам, российская армия перешла в наступление по всей линии фронта, а ВСУ вынуждены начать оборонительную операцию.

Противоречивая репутация

На прошлой неделе Зеленский снял Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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13 февраля, 22:53
По сведениям из СМИ и открытых источников, новый главком ВСУ родом Владимирской области, его родственники живут в России.
В украинской армии у Сырского противоречивая репутация. Ведущие западные СМИ обращают внимание на нелюбовь со стороны солдат из-за больших потерей и прозвище Мясник и Генерал-200. Кроме того, генерал известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске.

Больше усилий

Владимир Зеленский ждет от Сырского больших военных усилий для удержания фронта, сообщила американская газета The Atlantic.
«

"Зеленский дорого заплатит за увольнение Валерия Залужного. <…> Теперь Сырский будет находиться под огромным давлением", — говорится в статье.

Как отмечает издание, военные неудачи, связанные со смещением Залужного, могут спровоцировать политический кризис в стране. При этом Зеленский теперь получил в лице бывшего главкома ВСУ политического соперника, который волен критиковать руководство страны за провалы на фронте.
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"Одно из лучших". Полковник СБУ неожиданно высказался о России и Сырском
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"Любые прихоти"

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил обеспокоенность тем, что Сырский готов выполнять пожелания Зеленского на фронте несмотря на возможные риски и потери.
"Когда я слышу в адрес Сырского высказывание "генерал-мясник", это обусловлено только тем, что он стремится выполнить любые прихоти верховного главнокомандующего, не обращая внимания на обстоятельства, возможные жертвы и потери. Вот эта особенность генерала Сырского меня беспокоит больше всего", - сказал Тука в интервью YouTube-каналу "Сейчас".
По его словам, если такое положение дел не изменится, оно приведет к "негативным, неминуемым последствиям". Тука призвал Сырского помнить о том, что профессиональным военным является он, а не Зеленский.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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13 февраля, 22:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимирская областьРоссияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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