https://ria.ru/20240214/syrskiy-1927220472.html

Сырский допустил возможность отступления ВСУ

Сырский допустил возможность отступления ВСУ - РИА Новости, 14.02.2024

Сырский допустил возможность отступления ВСУ

Украинская армия будет отступать, если это потребуется для сохранения личного состава, заявил в интервью ZDF главком ВСУ Александр Сырский. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T04:27

2024-02-14T04:27

2024-02-14T06:13

специальная военная операция на украине

украина

владимирская область

россия

александр сырский

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинская армия будет отступать, если это потребуется для сохранения личного состава, заявил в интервью ZDF главком ВСУ Александр Сырский."Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава", — утверждает офицер.По его словам, российская армия перешла в наступление по всей линии фронта, а ВСУ вынуждены начать оборонительную операцию.Противоречивая репутацияНа прошлой неделе Зеленский снял Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.По сведениям из СМИ и открытых источников, новый главком ВСУ родом Владимирской области, его родственники живут в России.В украинской армии у Сырского противоречивая репутация. Ведущие западные СМИ обращают внимание на нелюбовь со стороны солдат из-за больших потерей и прозвище Мясник и Генерал-200. Кроме того, генерал известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске.Больше усилийВладимир Зеленский ждет от Сырского больших военных усилий для удержания фронта, сообщила американская газета The Atlantic."Зеленский дорого заплатит за увольнение Валерия Залужного. <…> Теперь Сырский будет находиться под огромным давлением", — говорится в статье.Как отмечает издание, военные неудачи, связанные со смещением Залужного, могут спровоцировать политический кризис в стране. При этом Зеленский теперь получил в лице бывшего главкома ВСУ политического соперника, который волен критиковать руководство страны за провалы на фронте."Любые прихоти"Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил обеспокоенность тем, что Сырский готов выполнять пожелания Зеленского на фронте несмотря на возможные риски и потери."Когда я слышу в адрес Сырского высказывание "генерал-мясник", это обусловлено только тем, что он стремится выполнить любые прихоти верховного главнокомандующего, не обращая внимания на обстоятельства, возможные жертвы и потери. Вот эта особенность генерала Сырского меня беспокоит больше всего", - сказал Тука в интервью YouTube-каналу "Сейчас".По его словам, если такое положение дел не изменится, оно приведет к "негативным, неминуемым последствиям". Тука призвал Сырского помнить о том, что профессиональным военным является он, а не Зеленский.

https://ria.ru/20240213/vsu-1927202726.html

https://ria.ru/20240213/uchilische-1927202052.html

https://ria.ru/20240213/plany-1927201216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, владимирская область, россия, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины